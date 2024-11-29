Допинг-истории Синнера и Швентек – роковые случайности, но почему их так быстро оправдали? Кому это выгодно?

Я пишу в основном про классические олимпийские виды, которые давно клещами обхватило ВАДА. И через эту призму происходящее в нынешнем году в теннисе поражает: первых ракеток мира и в мужском, и в женском туре уличили в запрещенке, но они даже испугаться толком не успели – их мгновенно простили.

Изучаешь по отдельности каждое дело, вроде бы все убедительно.

• у Янника Синнера физиотерапевт порезал палец ➡️ помазал спреем из Италии (это подтверждено), в котором содержался запрещенный клостебол (так и было, хотя на тюбике заметный знак, сигнализирующий спортсменам: допинг) ➡️ делал массаж Синнеру без перчаток ➡️ а у Янника дерматит – чешется спина, из-за чего бывают микроповреждения ➡️ ну и все сошлось. Может такое быть? В целом – да.

• у Иги Швентек версия еще убедительнее: были проблемы со сном (подтверждено) ➡️ купила продающийся без рецепта мелатонин (есть чек) ➡️ в нем оказался запретный триметазидин, хотя его там быть не должно (проверили и оставшиеся таблетки из злосчастной упаковки, и всю партию – реально мелатонин загрязнен препаратом, сломавшим карьеру Валиевой). Тут уж совсем не подкопаешься.

Когда с разницей в пару месяцев всплывают сразу две роковые случайности, это настораживает. Но что совсем шокирует – реакция и последствия. В большинстве видах такие расклады невозможны.

Итальянец за две положительные пробы не получил даже временного отстранения. Все разрулили между турнирами!

Польку, чья проба дала позитив 12 сентября, все-таки попросили не выступать на время разбирательств. Вернуться официально она может 4 декабря, вот только удивительным образом выступить на итоговом турнире в ноябре ей почему-то не запретили.

Такая гипероперативность и лояльность в моих видах невозможны. Если что-то нашли – либо признавайся, либо – будь добр, доказывай невиновность. И это процесс небыстрый. А до финального решения – никаких международных стартов. Там уже, если дело чисто (что очень редко) – добро пожаловать обратно.

Похожая с теннисистами история из нашего спорта – кейс бегуна Сергея Шубенкова. В его пробе 3 года назад обнаружили диуретики.

Цепочка такая: врачи парой недель до этого прописали младшему сыну Сергея (есть справки, есть чеки из аптеки на этот препарат) ➡️ жена дома размельчала таблетки ножом, потому что ребенку рекомендовалось разводить в воде четвертинки (есть расписание от доктора и именно в этот день прием был) ➡️ обнаруженная микродоза в организме чемпиона мира говорит, что он то ли облизал ложку, которой размешивали таблетку, то ли поцеловал сынишку (защита проводила исследования, подтверждающие, что такая крошечная дозировка могла проявиться только после чего-то подобного) ➡️ и в итоге Шубенкова полностью оправдали.

Сергей реально не виноват в случившемся, и хорошо, что в этом разобрались. Но оцените разницу в сроках. Свое письмо счастья он получил вскоре после Нового года. А сняли обвинения с него лишь 21 июня. Полгода судьи с помощью комиссий и экспертов пытались понять: правда или ложь. И спортсмен в последний момент успел на Олимпиаду в Токио – до дедлайна оставалось в районе недели. За свою правоту человек бился больше 6 месяцев! Это вообще не три турнира, как у Швентек, и тем более не пара дней – как у Синнера.

Еще Родченков рассказывал, как прикрывают звезд

Теннис – еще не НХЛ и НБА, которые живут в своем измерении и ВАДА даже на порог не пускают. Но и не классические виды, которые можно кошмарить. Теннисные профессиональные лиги – свой мир со своими правилами. Они не отстраняли россиян в феврале-марте 22-го, когда это сделали почти все. И они сами желают решать, как быть с допинг-кейсами. Очевидно, люди не хотят терять ведущих игроков и не хотят терять деньги. Чем их напугать? Исключением из олимпийской программы? Ха-ха.

Так что, уверен, разоблачений и длительных дисквалификаций звезд в теннисе в ближайшее время не будет. Если, конечно, кто-то, как Мария Шарапова, сам на весь мир не заявит о приеме чего-то из запрещенного списка.

В целом, о такой независимости как в теннисе мечтает каждая международная федерация. Отстранить середняка или ноунейма – да хоть на 10 лет. Но терять лиц своего вида никто не хочет. Григорий Родченков в 2014-м мне в интервью под диктофон расписывал прекрасные истории на этот счет.

– Правда, что в 90-е у суперзвезд были «зеленые карты», благодаря которым допинг-контроль часто обходил их стороной, а если и не обходил – многое прощал?

– Такие разговоры имели место. В 90-е были люди, которые ехали на соревнования и четко знали, что проверять их там не будут. Или же пробы брали, но в лабораторию они не попадали. Другой вопрос: кто разрешал это делать. Не секрет, что положительные пробы на предварительных соревнованиях были, например, у Карла Льюиса. Но это не афишировалось. Для IAAF Льюис был идолом. Дисквалификация звезды в спорте влечет за собой эффект домино. Начинаются расследования типа лаборатории BALCO или докторов Феррари и Фуентеса , возникают списки, появляются слухи, уходят спонсоры, а в результате страдает имидж вида спорта.

На первом чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки в 1983-м выявили много положительных проб, но ни одна из них не была оглашена. А во время лос-анджелесской Олимпиады-1984 просто пропали все документы пойманных спортсменов – и нет больше проблем. Скелетов в шкафу хранится много, но вот кто этим управлял, сейчас сказать сложно.

Все равны, но кто-то равнее

Принимай решения по каждому допинг-делу исключительно международные федерации, о положительных пробах мы бы слышали куда реже. Но если теннис – во многом независимая вселенная, то большинство атлетов крепко держит своими щупальцами ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство не хочет терять ни влияния, ни денег. И для оправдания огромных вливаний ему время от времени нужно поставлять трофеи.

Вот и остается спортсменам из «обычных» видов с выпученными глазами наблюдать, как в NCAA студенты без допинг-контроля меняют 10 секунд на 100 м, теннисистам оформляют экспресс-спасения, а самим быть готовым: в случае чего – прижмут по полной. И даже если ничего не было, попробуй отвертеться. Это ощутила на себе даже великая немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн .

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц

«Правильный мелатонин вставляет как надо». Теннис бушует из-за допинга Швентек

Фото: Gettyimages.ru /Valerio Pennicino, Angel Martinez/Getty Images for ITF; Viktor Chernov/Russian Look/Globallook Press/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Кряжев