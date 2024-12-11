В WADA готовят изменения в регламенте после допинг-скандалов Синнера и Швентек (Ubitennis)
Во время заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) были одобрены некоторые изменения в регламенте, сообщает Ubitennis.
По информации источника, изменения коснутся прежде всего случаев так называемого «непредсказуемого допинга». Это ситуации, когда спортсмены непреднамеренно употребляют запрещенные вещества, как это было в случаях с Янником Синнером и Игой Швентек.
Также рассматривается определение минимального уровня концентрации допинга. Наличие вещества ниже порогового значения в организме не будет считаться положительным допинг-тестом.
Добавим, что изменения в регламенте вступят в силу только 1 января 2027 года.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ubitennis.com
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