В WADA готовят изменения в регламенте после допинг-скандалов Синнера и Швентек (Ubitennis)

Во время заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) были одобрены некоторые изменения в регламенте, сообщает Ubitennis.

По информации источника, изменения коснутся прежде всего случаев так называемого «непредсказуемого допинга». Это ситуации, когда спортсмены непреднамеренно употребляют запрещенные вещества, как это было в случаях с Янником Синнером и Игой Швентек.

Также рассматривается определение минимального уровня концентрации допинга. Наличие вещества ниже порогового значения в организме не будет считаться положительным допинг-тестом.

Добавим, что изменения в регламенте вступят в силу только 1 января 2027 года.