Роджер Федерер: «С коленом дела обстоят лучше. Я снова стал гораздо больше играть в теннис»

Федерер хочет провести несколько выставочных матчей в 2026 году.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер рассказал, что планирует набрать форму, чтобы в 2026 году провести серию выставочных матчей.

«С коленом дела обстоят лучше. Я снова стал гораздо больше играть в теннис. Летом изредка выходил на корт с Иво Хойбергером (экс-игроком и капитаном сборной Швейцарии в Кубке Дэвиса – Спортс’’). Да и дети сейчас играют чаще и заметно лучше, так что я иногда присоединяюсь.

Я по-прежнему нацелен провести несколько выставочных матчей. Возможно, что-то получится в 2026 году. Сейчас я устроил себе небольшую предсезонку до конца года. Пожалуй, стоит позвонить Пьеру [Паганини, фитнес-тренеру] – и спросить: «Что вообще нужно делать? Я все забыл» (смеется) . Да, наверное, на следующей неделе я ему действительно наберу», – сказал Федерер.

