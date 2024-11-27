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Бывший тренер Медведева: «Следующий сезон будет не легче. Даже, может, посложнее – у него есть проблемы в игровом плане»

Иван Приданкин прокомментировал результаты Даниила Медведева в сезоне-2024.

Приданкин тренировал его с 12 лет и до переезда во Францию.

– Как оцениваете этот сезон Даниила? С учетом того, что по статистике и титулам, год оказался для него не самым продуктивным.

– Все относительно. Не очень продуктивным сезон был в плане титулов, но очков Даня набрал много, успешно выступил на крупных турнирах, год закончил в пятерке. Если смотреть, кому он проиграл, становится ясно: ему сложно играть с теннисистами топ-уровня. Он достаточно уверенно берет те матчи, которые должен, однако с лидерами ему было тяжело.

Это объяснимо, и мне кажется, что следующий сезон будет не легче. Даже, может, посложнее. Потому что есть у него проблемы в игровом плане, которые я как тренер не особо знаю, как решить. Как конкурировать с Синнером и Алькарасом? Да и со Зверевым сейчас будет сложнее. И я пока не вижу, как это можно решить. Команда его наверняка ищет пути развития.

Держаться на уровне с 4-го по 10-е место – это наиболее вероятное развитие событий. А выиграть титул «Большого шлема» и подняться в рейтинге на первую или вторую строчку – вопрос. Пока не знаю, чем может удивить Даня.

– Какой, на ваш взгляд, главный секрет успеха Даниила? Что помогло ему тогда и помогает сейчас, спустя годы? Менталка?

– Он прекрасно видит и чувствует соперника, понимает все его слабые стороны – где-то интуитивно, где-то за счет головы. Трезво оценивает свои возможности, максимально рационально относится к своему делу. И да, я считаю, что он интеллектуально один из самых удивительных игроков. Имея в кармане пять рублей, тогда как у соперника 100 рублей, он может все равно выиграть этот аукцион.

–  Медведев говорил, что планирует что-то менять в инвентаре для улучшения результатов. Как считаете, что это может быть?

За счет инвентаря можно добавить 5% к своей игре. Это все равно только дополнение к тактическим и техническим изменениям.

У Дани, на мой взгляд, в последнее время сильно страдает прием. Возможно, изменение в инвентаре связано с тем, чтобы улучшить именно этот элемент игры. Но, опять же, можно улучшить прием, однако это скажется на подаче. Это тонкая работа, могу тут только догадываться, как и все. Однако волшебного инвентаря не бывает, – рассказал Приданкин в интервью «Чемпионату».

Медведев провалил сезон-2024 – правда или драматизация?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Чемпионат
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