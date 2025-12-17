Алькарас о завершении сотрудничества с Ферреро: «Мы достигли вершины – и, думаю, если наши спортивные пути и должны были разойтись, то именно здесь»

Алькарас прокомментировал уход Ферреро из команды – они работали с 2018-го.

Карлос Алькарас поделился текстом, посвященным прекращению работы с Хуаном Карлосом Ферреро.

Ферреро был его тренером с 2018 года. Под его руководством Алькарас выиграл 24 титула, включая шесть «Больших шлемов», и стал первой ракеткой мира.

«Мне очень трудно писать этот пост... После более чем семи лет совместной работы, Хуанки и я решили завершить наше сотрудничество в качестве тренера и игрока.

Спасибо за то, что ты воплотил в жизнь мои детские мечты. Мы начали этот путь, когда я был еще мальчишкой, и все это время ты сопровождал меня в невероятном путешествии – как на корте, так и за его пределами. И я очень наслаждался каждым шагом с тобой.

Мы достигли вершины – и, думаю, если наши спортивные пути и должны были разойтись, то именно здесь, на вершине. Там, куда мы всегда стремились и о чем всегда мечтали.

В моей голове всплывает так много воспоминаний, что выбрать только одно было бы несправедливо. Ты помогал мне расти не только как спортсмену, но, прежде всего, и как человеку. Я очень ценю то, что я наслаждался этим процессом. Я запомню путь, который мы прошли вместе.

Теперь для нас обоих наступают времена перемен. Нас ждут новые приключения и новые проекты. Но я уверен, что мы все сделаем правильно, сделаем все как можно лучше, как мы всегда делали. Всегда принося пользу.

Я искренне желаю тебе всего наилучшего во всем, что тебя ждет. Я остаюсь со спокойной душой, зная, что мы сделали друг для друга все возможное.

Спасибо за все, Хуанки! ❤️», – написал Алькарас.