  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Лис о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Нужно относиться к ней с долей скепсиса. Во всех остальных видах спорта такие матчи не воспринимают так серьезно»
0

Лис о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Нужно относиться к ней с долей скепсиса. Во всех остальных видах спорта такие матчи не воспринимают так серьезно»

Лис считает, что к матчу между Соболенко и Кириосом нужно относиться скептически.

Ева Лис отреагировала на предстоящий выставочный матч между Ариной Соболенко и Ником Кириосом. «Битва полов» пройдет 28 декабря в Дубае.

«У меня смешанные чувства по этому поводу. Но в целом я считаю, что для женского тенниса здорово, что есть Арина Соболенко. Она раздвигает границы и делает вещи, которые для этого вида спорта необычны.

Не секрет, что это огромный пиар-ход, чтобы привлечь больше внимания к теннису. С кем еще можно провернуть подобное? С Ником Кириосом, конечно. Думаю, они идеально подходят друг другу.

Нужно относиться к этому с долей скепсиса. Теннис все еще тот вид спорта, который воспринимают слишком серьезно. В остальных видах проводятся такие матчи, и их не воспринимают так серьезно.

Нам придется подождать и посмотреть, какой будет реакция. Я не могу сказать, станет ли это чем-то замечательным для спорта или вызовет споры. Но это шаг к тому, чтобы каким-то образом сделать спорт популярнее».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
logoАрина Соболенко
logoWTA
logoНик Кириос
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бангалор. Командный выставочный турнир. 1-й тур. Свитолина борется с Костюк, Медведев сыграет с Монфисом, Бадоса – с Линетт
55 минут назадLive
Кафельников о смене гражданства Кудерметовой: «Бойфренд Полины – гражданин Узбекистана. Он ее в это и втянул»
сегодня, 08:30
Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Тьен встретится с Ходаром, Басаваредди – с Прижмичем, Блокс – с Энгелем
сегодня, 08:11
Димитров и Руусувуори потренировались в Дубае
сегодня, 06:57Фото
Мпетши Перрикар пробил самый быстрый форхенд в 2025-м – 195 км/ч
сегодня, 06:43
Дубров о диалогах с Соболенко после срывов: «После «Ролан Гаррос» она говорила: «Да, я была неправа. Что дальше? Не все такие идеальные, как Федерер»
вчера, 20:46
Матчем года в ATP стала 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло между Алькарасом и Фисом
вчера, 19:41
Бублик встретился с Игорем Верником
вчера, 18:01Фото
Экс-37-я ракетка мира Сапата Мираллес завершил карьеру: «Прощу прощения у всех, кого оскорбил за эти годы»
вчера, 16:05
Энди Маррей: «Все игроки с золотом Олимпиады считают это чем-то невероятным. Но при этом многие все равно думают, что теннис не должен быть частью Игр»
вчера, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос