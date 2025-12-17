Лис о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Нужно относиться к ней с долей скепсиса. Во всех остальных видах спорта такие матчи не воспринимают так серьезно»

Лис считает, что к матчу между Соболенко и Кириосом нужно относиться скептически.

Ева Лис отреагировала на предстоящий выставочный матч между Ариной Соболенко и Ником Кириосом. «Битва полов» пройдет 28 декабря в Дубае.

«У меня смешанные чувства по этому поводу. Но в целом я считаю, что для женского тенниса здорово, что есть Арина Соболенко. Она раздвигает границы и делает вещи, которые для этого вида спорта необычны.

Не секрет, что это огромный пиар-ход, чтобы привлечь больше внимания к теннису. С кем еще можно провернуть подобное? С Ником Кириосом, конечно. Думаю, они идеально подходят друг другу.

Нужно относиться к этому с долей скепсиса. Теннис все еще тот вид спорта, который воспринимают слишком серьезно. В остальных видах проводятся такие матчи, и их не воспринимают так серьезно.

Нам придется подождать и посмотреть, какой будет реакция. Я не могу сказать, станет ли это чем-то замечательным для спорта или вызовет споры. Но это шаг к тому, чтобы каким-то образом сделать спорт популярнее».