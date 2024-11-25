Сафина о Медведеве: «Ему надо просто отдохнуть. В игре он ничего не потерял»

Динара Сафина прокомментировала результаты Даниила Медведева в сезоне-2024.

– Что нужно изменить Медведеву, чтобы снова бороться за «Шлем»? Или, в целом первая половина сезона была хороша, а вторая просто так сложилась.

– У меня по Дане в Турине было только одно наблюдение. Он был такой уставший! Мне кажется, ему уже было все равно на турнир. У меня одно желание было – сказать: «Дань, отдохни, повесь ракетку на стенку. Пока не появится снова желания тренироваться, даже не бери ее в руки».

Его физическое состояние сильно мешало эмоциональному . Поэтому Дане просто надо отдохнуть. Две победы — и ты снова превращаешься в лучшую версию себя, а Даня хорошо играет, он ничего в игре не потерял. Уверена, Медведев все еще желает выиграть второй «Шлем». Сейчас, правда, очень много желающих, но должны звезды совпасть.

– Нет ощущения, что Медведев наиграл на большее количество «Шлемов», чем у него есть?

– Результат говорит за себя. Тот же Зверев, если бы не травма ноги, тоже, думаю, наиграл бы на «Шлем». Уверена, если спросить у Дани, то он сам прекрасно знает, почему уступил тому же Надалю в Австралии с 2:0 по сетам, – поделилась Сафина в интервью «Чемпионату».

Медведев провалил сезон-2024 – правда или драматизация?