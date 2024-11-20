Медведев провалил сезон-2024 – правда или драматизация?

Многие болельщики и журналисты считают, что в этом году Даниил Медведев провел чуть ли не худший сезон в карьере.

Откуда взялось это мнение? И так ли это не самом деле?

Не выиграл ни одного титула – впервые с 2017-го

Последний трофей Медведев выиграл в прошлом году – в Риме. После этого он дошел еще до пяти финалов, но все проиграл.

Сезон-2024 – первый бестрофейный для Медведев с 2017-го, когда у него вообще не было титулов уровня ATP. Нынешний перерыв между трофеями для Даниила получился самым длинным, опять же, со времен первого выигранного турнира в основном туре.

В финалы Медведев не выходил уже восемь месяцев – самый длинный промежуток с 2019-2020-го, когда значительную часть сезона съел ковид.

При этом нужно понимать – Медведев в этом году не провел ни одного турнира серии 250 и вообще играл практически исключительно «Большие шлемы» и «Мастерсы».

Сам Даниил так оценил отсутствие титулов в 2024-м: «О титулах я не так сильно беспокоюсь. Любой турнир тяжело выиграть, но я мог бы взять несколько разных титулов. Я сыграл три «пятисотника». Остальными турнирами были «Мастерсы» и «Большие шлемы» – конечно, я хочу выиграть их больше всего. Но, может быть, я поеду на другой турнир и выиграю там. Никогда не знаешь».

А провальными он считает, например, летние хардовые «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати: «У меня в этом году было несколько поражений, после которых я уходил с корта и понимал, что ничему не научился. Так было летом на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати. Сходу переходить на хард после выступления на грунте на Олимпиаде было тяжело».

Зато был в сете от титула Australian Open, проведя на корте больше суток

Из-за довольно посредственных результатов Медведева во второй половине сезона многие забывают, как он его начал. А там было одно из величайших выступлений на турнире «Большого шлема» в его карьере.

На Australian Open Медведев вышел в финал, выиграв три пятисетовых матча – включая два камбэка с 0:2 по партиям. Причем второй раз он ушел с 0:2 против Александра Зверева в полуфинале, выдав одну из самых впечатляющих трансформаций игры по ходу матча за последние годы.

По ходу финала против Янника Синнера россиянин преодолел отметку в 24 часа на корте в рамках одного турнира – никто и никогда не играл на «Шлеме» так много. Неудивительно, что на решающий матч сил не хватило, но Медведев был чрезвычайно близок к тому, чтобы победить (на тот момент пока еще не, но в будущем) лучшего игрока сезона – Даниил вел 2:0 по партиям.

В итоге он все же стал первым игроком в истории, отдавшим два финала «Большого шлема» с 2:0 по сетам, но тем выступлением в Мельбурне он все равно должен гордиться.

Страдал против Синнера и Алькараса – и не только против них

Медведев закончил сезон с 6 победами и 9 поражениями от соперников из топ-10. Это результативность 40% – ниже она была только в 2022-м, 2018-м и 2017-м.

При этом нужно понимать, что 8 из 9 поражений он потерпел от Янника Синнера и Карлоса Алькараса (а обыграл их в сумме один раз – Синнера в четвертьфинале «Уимблдона»). Еще одно от Тэйлора Фрица на итоговом турнире. Другим соперникам по топ-10 он не проигрывал.

Куда тревожнее выглядит статистика против игроков, которые стоят в диапазоне от 11-го до 20-го места в рейтинге, – 4:7. Отрицательный баланс с соперниками такого класса у него впервые с 2017-го.

О чем это может говорить? Что к победе над Медведевым снизились требования – и теперь им соответствуют игроки более низкого уровня. То есть возможно, что средний уровень Даниила снизился.

На это в принципе указывает и то, что в этом году у него в целом самый низкий процент побед с 2017-го – 69%.

Все равно закончил год в топ-5 и провел один из лучших сезонов на ТБШ

Несмотря на отсутствие титулов, Медведев завершил год пятой ракеткой мира. А если бы Тэйлор Фриц не вышел в финал итогового, то Даниил был бы вообще четвертым.

Конечно, пятая строчка – один из худших результатов Медведева за последние годы. В 2019-м была она же, в 2022-м – седьмая, а в остальном он завершал сезоны выше. Но могло быть намного хуже.

Во многом причина высокого положения в хороших результатах на турнирах «Большого шлема». У Медведева на них финал (Australian Open), полуфинал («Уимблдон»), четвертьфинал (US Open) и 1/8 финала («Ролан Гаррос»).

Баланс Медведева на ТБШ – 18:4. Лучше было только в 2021-м, когда он выиграл US Open, – 20:3. А в туре статистика на «Шлемах» лучше только у Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Результаты на ТБШ принесли Медведеву больше половины очков из его рейтинга – 2700 из 5030.

В игре есть кризисные моменты – и мешают мячи

Результаты, цифры, статистика – все это, конечно, хорошо. Но как Медведев-2024 играл?

Тут начать нужно с разговора о мячах, на которые Даниил жаловался регулярно и с упоением . Он говорил, что из-за их низкого качества ему (как и всем остальным в туре, кроме Синнера и Алькараса) их сложно разгонять. Например, он приводил пример: в 2019-м его кросс слева выбивал соперника с корта и позволял выйти к сетке, а сейчас точно такой же удар такого урона обороне соперника не наносит.

В целом мячи как будто заставляют его играть агрессивнее – но ему не хватает стабильности, чтобы реализовывать активную тактику, он слишком много ошибается. Это особенно заметно против того же Синнера. Сам Даниил говорил: «Я чувствую, что с точки зрения тактики я играл хорошо. Дело в исполнении. Надо не ошибаться и атаковать, атаковать, атаковать. У меня не получилось. Над этим мы плотно поработаем во время предсезонки – будем создавать лучшую версию меня, что непросто, когда тебе 28».

Еще было ощущение, что Медведев совсем чуть-чуть сдал в движении – и поэтому стал чуть более уязвимым против агрессивных соперников, которые растаскивают его по углам.

По поводу физики он и сам говорил : «Скажем так: я начинаю чувствовать, что раньше было легче восстанавливаться после каких-то матчей. Возможно, я в 23 года быстрее бегал, летал по корту как на крыльях. Зато использую опыт, накопленный в течение нескольких сезонов».

Ну и, конечно, есть проблемы с подачей. Иногда Даниил десятками выдает двойные ошибки , и в целом качество его подачи просело – в этом году он не вошел даже в топ-50 по уровню подачи на основе разных статистических показателей, которые собирает ATP.

В целом есть ощущение, что в игре Медведева наблюдается если не регресс, то стагнация. Очень трудно выявить в ней элементы, в которых он реально стал лучше, или что-то новое, чего он не показывал раньше.

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После итогового турнира Медведев обозначил главные выводы по сезону:

1. В следующем году он будет консервативнее подходить к постановке целей: «В этом сезоне, в принципе, наверное, чуть ли не все цели, которые я себе поставил – и они не сказать чтобы были огромные, это уже не быть там первой ракеткой мира и выиграть «Шлем», – я их не выполнил. Поэтому сезон научил меня тому, что окей, это не всегда так работает, и надо заново попробовать в следующем году, может быть, чуть, скажем так, с меньшей самоуверенностью».

2. Он готов менять подготовку в межсезонье: «В команде перемен не будет. Но в подготовке точно постараемся сделать что-то новое. Сейчас я понимаю, что она недостаточно хороша, особенно когда я играю против кого-то вроде Янника и Карлоса. Я не уверен, что стану лучше, но я постараюсь».

3. Возраст играть немного мешает, но Медведев об этом не переживает: «Думаю я не о возрасте, а о том, как двигаться вперед. Сейчас многие играют до 35 лет и даже дольше. Подобная тенденция прослеживается не только в теннисе, но и в других видах спорта. Думаю, что спортсмены в массе своей стали более внимательно, чем раньше следить за питанием и режимом. И еще очень важно по возможности иметь рядом грамотного физиотерапевта».

В следующем году Медведеву исполнится 29. Совершенно внезапно из представителя молодого поколения он превратился в одного из главных ветеранов тура.

Легендарный сезон Синнера – в цифрах

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill, Lintao Zhang, Julian Finney, Cameron Spencer, Maja Hitij, Zhe Ji