  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Швентек об уровне тура: «Если бы 3 года назад я подавала 185 км/ч, это было бы ключевым моментом. Но сейчас я научилась это делать – а девушки стали подавать 195 км/ч»
0

Швентек об уровне тура: «Если бы 3 года назад я подавала 185 км/ч, это было бы ключевым моментом. Но сейчас я научилась это делать – а девушки стали подавать 195 км/ч»

Швентек считает, что уровень женского тенниса растет.

Ига Швентек поделилась мнение об уровне женского тенниса.

«Думаю, завершить год в статусе второй ракетки мира – замечательное достижение. Мне кажется, сейчас мы все примерно на одном уровне. И это видно, особенно на итоговом турнире, который могла выиграть любая из нас. Мы провели там очень много упорных матчей.

Конечно, есть теннисистки, которые предпочитают определенные условия. Кто-то чувствует себя лучше в одной части сезона, кто-то в другой. Но в целом мне кажется, что мы очень быстро прибавляем.

Если бы три года назад я подавала 185 км/ч, это было бы ключевым моментом. Но сейчас я научилась это делать – а девушки стали подавать 195 км/ч. И я не только о скорости. Это просто пример. Я думаю, что теннис развивается и что сейчас мы все показываем очень хороший уровень».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Clay
logoИга Швентек
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бангалор. Командный выставочный турнир. 1-й тур. Свитолина борется с Костюк, Медведев сыграет с Монфисом, Бадоса – с Линетт
сегодня, 09:32Live
Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Басаваредди играет с Прижмичем, Тьен встретится с Ходаром, Блокс – с Энгелем
сегодня, 11:00Live
Лис о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Нужно относиться к ней с долей скепсиса. Во всех остальных видах спорта такие матчи не воспринимают так серьезно»
сегодня, 10:26
Кафельников о смене гражданства Кудерметовой: «Бойфренд Полины – гражданин Узбекистана. Он ее в это и втянул»
сегодня, 08:30
Димитров и Руусувуори потренировались в Дубае
сегодня, 06:57Фото
Мпетши Перрикар пробил самый быстрый форхенд в 2025-м – 195 км/ч
сегодня, 06:43
Дубров о диалогах с Соболенко после срывов: «После «Ролан Гаррос» она говорила: «Да, я была неправа. Что дальше? Не все такие идеальные, как Федерер»
вчера, 20:46
Матчем года в ATP стала 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло между Алькарасом и Фисом
вчера, 19:41
Бублик встретился с Игорем Верником
вчера, 18:01Фото
Экс-37-я ракетка мира Сапата Мираллес завершил карьеру: «Прощу прощения у всех, кого оскорбил за эти годы»
вчера, 16:05
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос