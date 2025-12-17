Швентек об уровне тура: «Если бы 3 года назад я подавала 185 км/ч, это было бы ключевым моментом. Но сейчас я научилась это делать – а девушки стали подавать 195 км/ч»

Швентек считает, что уровень женского тенниса растет.

Ига Швентек поделилась мнение об уровне женского тенниса.

«Думаю, завершить год в статусе второй ракетки мира – замечательное достижение. Мне кажется, сейчас мы все примерно на одном уровне. И это видно, особенно на итоговом турнире, который могла выиграть любая из нас. Мы провели там очень много упорных матчей.

Конечно, есть теннисистки, которые предпочитают определенные условия. Кто-то чувствует себя лучше в одной части сезона, кто-то в другой. Но в целом мне кажется, что мы очень быстро прибавляем.

Если бы три года назад я подавала 185 км/ч, это было бы ключевым моментом. Но сейчас я научилась это делать – а девушки стали подавать 195 км/ч. И я не только о скорости. Это просто пример. Я думаю, что теннис развивается и что сейчас мы все показываем очень хороший уровень».