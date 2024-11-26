Веснина о результатах российских теннисистов: «У наших ребят есть характер и игра. Они настоящие трудоголики. Следующий сезон должен быть лучше»

Елена Веснина прокомментировала итоги сезона для российских игроков ATP.

«Мы привыкли к победам и титулам. Не могу сказать, что не было титулов – была победа Андрея Рублева на «Мастерсе» в Мадриде, которую сложно забыть. Даня Медведев и Андрей снова отобрались на итоговый турнир. Опять же, Даня сыграл в финале Australian Open, где проиграл человеку, который сейчас доминирует в туре с большим отрывом.

Синнер и Алькарас сейчас поделили между собой все крупнейшие титулы. Наши ребята пытаются каким-то образом им противостоять. Но скорость прогресса Синнера и Алькараса заметно превосходит всех. Их можно смело сравнивать и с Новаком Джоковичем, и с Роджером Федерером, и с Рафаэлем Надалем.

После проигрыша в финале Australian Open у Дани случился небольшой психологический спад. Он был очень близок к победе, а самое обидное поражение — в финале турнира «Большого шлема». Все равно Даня провел хороший сезон. Он с запасом отобрался на итоговый турнир. Это человек из топ-5 в мире, потому что Даниил стабильно доходит до финальных стадий турниров «Большого шлема». Он играет в финалах «Мастерсов». Да, он проиграл Синнеру, где-то не хватило с Алькарасом.

Травмы тоже сыграли свою роль. А ты не обыграешь этих парней, если не готов на 100%. Алькарас и Синнер – те ребята, которые сейчас задают тон и темп. Фамилия Синнер с итальянского переводится «грешник», но Янник играет как полубог (смеется). Даня и Андрей по-прежнему стоят в топ-10 и являются лучшими теннисистами в мире. За них хочется болеть.

А как закончил сезон Карен Хачанов! У него он тоже был не самый удачный с начала и до середины. Но он вышел из этого состояния и в конце сезона вернулся в топ-20. Таким образом, на турнирах «Большого шлема» его будут сеять выше. Мы знаем, что Карен был в полуфиналах двух турниров «Большого шлема» подряд. А если доходишь до полуфиналов, рано или поздно должен дойти до финала и выиграть турнир «Большого шлема». Но, опять же, если Синнер и Алькарас дадут себя пройти.

У наших ребят есть характер и игра. Они настоящие трудоголики. Я могу сказать, что так, как вкалывают эти ребята в туре, мало кто вкалывает. Потому и стоят в топ-10, потому они – лучшие из лучших. Следующий сезон для ребят должен быть лучше. Когда предыдущий сезон складывается чуть хуже, у тебя меньше ожиданий на новый сезон. Психологически ребят должно отпустить. Верю, что будет прорыв», – приводит слова Весниной «Чемпионат».

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