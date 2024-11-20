Карлос Алькарас: «Если за карьеру я добьюсь хотя бы половины того, что сделал Рафа, то буду безмерно счастлив»

Карлос Алькарас высказался о завершении карьеры Рафаэля Надаля.

Во вторник сборная Испании выбыла с Кубка Дэвиса. 22-кратный чемпион «Больших шлемов» провел последний матч.

«Мне запомнится страсть Рафы, с которой нужно жить теннисом. Последний турнир он тоже провел с этой невероятной страстью. Мне повезло, что он был рядом, мы сыграли пару [на Олимпиаде] и я мог с ним тренироваться, хотя и реже, чем хотелось бы (смеется) . Я жалею, что не пришел в тур раньше (смеется) . У меня остались незабываемые впечатления о кумире – человеке, которым я восхищался с детства и благодаря которому захотел стать профессиональным теннисистом.

Если за карьеру я добьюсь хотя бы половины того, что сделал Рафа, то буду безмерно счастлив.

Я всегда мечтал первой ракеткой мира и выигрывать «Большие шлемы». Во многом все это благодаря Рафе. Когда он говорил речь , я вспомнил, как был маленьким и видел, как он побеждает с такой страстью, с такой радостью... И думал, что однажды тоже так буду».

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