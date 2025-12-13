Хуан Мартин дель Потро сыграет на турнире легенд в Делрей-Бич.

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро второй год подряд выступит на турнире легенд в Делрей-Бич.

13 февраля он сыграет в паре с Джесси Левином против Майка и Боба Брайанов.

15 февраля аргентинец снова встретится с братьями Брайанами, но в команде с Томми Хаасом .

Матчи основной сетки ATP 250 пройдут с 16 по 22 февраля.

