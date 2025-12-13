Ллейтон Хьюитт: «Игроки часто используют медицинские перерывы в качестве тактического приема. С этим стоит покончить»

Ллейтон Хьюитт: в теннисе нужно изменить правило медицинских тайм-аутов.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Ллейтон Хьюитт рассказал, какое правило в теннисе он хотел бы изменить.

«Если бы я мог поменять одно правило, это касалось бы медицинских перерывов.

Я считаю, что на корте все зависит от силы воли, и игроки часто используют медицинский тайм-аут в качестве тактического приема, когда испытывают трудности, либо прямо перед подачей соперника, перед важным геймом, в конце пятого сета. Думаю, с этим стоит покончить», – сказал Хьюитт в интервью Australian Open.