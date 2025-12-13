Таунсенд рассталась с тренером, с которым выиграла два «Шлема» в паре
Тэйлор Таунсенд рассталась с тренером Джоном Уильямсом.
Вторая ракетка мира в паре Тэйлор Таунсенд прекратила сотрудничество с Джоном Уильямсом, с которым работала с 2021 года.
Под его руководством американка стала чемпионкой «Уимблдона»-2024 и Australian Open-2025 в парном разряде, а также становилась №1 в мире.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @BlackSpinGlobal
