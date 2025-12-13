Капитан Италии о победе на Кубке Дэвиса без Синнера: «Янник был прав – мы по-прежнему сильная команда»

Филиппо Воландри высказался о победе Италии на Кубке Дэвиса без Янника Синнера.

Капитан сборной Италии Филиппо Воландри прокомментировал победу на Кубке Дэвиса-2025. Этот титул стал для итальянцев четвертым на турнире и третьим подряд.

В этом году Янник Синнер отказался от выступления за сборную, чтобы подготовиться к Australian Open-2026.

«Янник был прав – мы по-прежнему сильная команда. Эта победа отличается от предыдущих. Она, возможно, вызвала такие же яркие эмоции, как и первая, но немного другого рода.

Мне повезло, что у нас есть так много игроков. Кубок Дэвиса не всегда выигрывается с первой или второй ракеткой мира. Победа становится возможна благодаря разным теннисистам, которым нужно сыграть свою роль – и они делают это блестяще. Мы этим гордимся: у нас такой состав, что мне приходится делать непростой выбор, но именно это помогает побеждать.

Настоящая сила команды в том, что ребята хорошо ладят между собой. После победы я позвонил каждому, чтобы сказать, насколько он важен. Даже Сонего , хоть и не принимал участия в финале, трудился на благо команды вместе с Маттео [Берреттини ], чтобы Флавио [Коболли ] чувствовал себя в наилучшей форме. На протяжении трех лет команда всегда поддерживает друг друга, и для меня это главное».

