  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Капитан Италии о победе на Кубке Дэвиса без Синнера: «Янник был прав – мы по-прежнему сильная команда»
1

Капитан Италии о победе на Кубке Дэвиса без Синнера: «Янник был прав – мы по-прежнему сильная команда»

Филиппо Воландри высказался о победе Италии на Кубке Дэвиса без Янника Синнера.

Капитан сборной Италии Филиппо Воландри прокомментировал победу на Кубке Дэвиса-2025. Этот титул стал для итальянцев четвертым на турнире и третьим подряд.

В этом году Янник Синнер отказался от выступления за сборную, чтобы подготовиться к Australian Open-2026.

«Янник был прав – мы по-прежнему сильная команда. Эта победа отличается от предыдущих. Она, возможно, вызвала такие же яркие эмоции, как и первая, но немного другого рода.

Мне повезло, что у нас есть так много игроков. Кубок Дэвиса не всегда выигрывается с первой или второй ракеткой мира. Победа становится возможна благодаря разным теннисистам, которым нужно сыграть свою роль – и они делают это блестяще. Мы этим гордимся: у нас такой состав, что мне приходится делать непростой выбор, но именно это помогает побеждать.

Настоящая сила команды в том, что ребята хорошо ладят между собой. После победы я позвонил каждому, чтобы сказать, насколько он важен. Даже Сонего, хоть и не принимал участия в финале, трудился на благо команды вместе с Маттео [Берреттини], чтобы Флавио [Коболли] чувствовал себя в наилучшей форме. На протяжении трех лет команда всегда поддерживает друг друга, и для меня это главное».

Мирра заработала в 4 раза больше любого хоккеиста КХЛ и другие факты о призовых в теннисе

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: video.gazzetta.it
logoЯнник Синнер
logoФлавио Коболли
logoЛоренцо Сонего
Филиппо Воландри
logoКубок Дэвиса
logoсборная Италии по теннису
logoATP
logoМаттео Берреттини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Полина Кудерметова сменила гражданство – теперь она представляет Узбекистан
вчера, 20:45
Тьен и Ландалусе на молодежном итоговом сыграют в Синей группе, Басаваредди и Блокс – в Красной
вчера, 19:18
Коболли стал амбассадором часов Bianchet
вчера, 18:09
Кудерметова о теннисистках, сменивших гражданство: «Я их не осуждаю. Это их выбор»
вчера, 17:13
Ферреро о работе с Алькарасом: «Когда мы видим, что он уязвим, мы становимся скорее друзьями, чем тренерами»
вчера, 14:57
Директор Australian Open о Кириосе: «Я знаю, что он хочет сыграть австралийским летом – значит, он хочет сыграть и на Australian Open»
вчера, 12:13
Джокович работает со специалистом по профилактике травм во время предсезонки
вчера, 10:13
Мирра Андреева второй раз получила «Русский Кубок» как теннисистка года
вчера, 08:46
Бенчич и Кырстя покатались на лыжах в Санкт-Морице
вчера, 07:49Видео
Джон Изнер: «Межсезонье слишком переоценено. Не нужно уничтожать себя на протяжении трех недель»
вчера, 07:32
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос