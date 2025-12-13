Шелтон о «Битве полов»: «У Кириоса отобрали главное оружие – первую подачу. Ему будет тяжело»
Бен Шелтон поделился ожиданиями от «Битвы полов» между Соболенко и Кириосом.
Девятая ракетка мира Бен Шелтон высказался о выставочном матче Арины Соболенко и Ника Кириоса, который пройдет в Дубае 28 декабря.
«Я был с ними обоими на прошлых выходных (на Atlanta Cup – Спортс’’), и Кириосу будет тяжело. Насколько я понимаю, у него корт примерно на 9% меньше. У него только одна подача, тогда как у нее – две. И, разумеется, сейчас она лучшая теннисистка в мире.
Она очень сильна на задней линии, а у него отобрали главное оружие – первую подачу. Так что, думаю, матч получится интересным. Это точно то, что я хотел бы посмотреть».
Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?
Соболенко хочет «Битву полов» с Кириосом. Есть ли у нее шансы?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: frontofficesports.com
