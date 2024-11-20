💔 Рафаэль Надаль ушел из тенниса. Теперь официально

Уход Рафаэля Надаля из тенниса – драма, растянувшаяся на полтора года.

В прошлом году перед «Ролан Гаррос» он объявил, что 2024-й, скорее всего, станет его последним сезоном.

Потом он вернулся на корт и на каждом турнире говорил, что, может быть, еще вернется. И когда он обыгрывал соперников из топ-100, топ-50 и даже топ-20, казалось, что реально, может быть, еще вернется.

Была только одна проблема – большую часть запланированных турниров Надаль пропускал. И в октябре объявил, что сыграет только на Кубке Дэвиса в Малаге, а потом окончательно уйдет.

Поэтому к прощанию с Надалем было время подготовиться.

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Подготовка была мощной, и Кубок Дэвиса как будто превратили в праздник Надаля. Стадион в Малаге украсили огромной надписью «Спасибо, Рафа».

Игроки в празднике тоже участвовали – например, Лоренцо Музетти тренировался в футболке с Надалем.

А еще коллеги Рафы выкладывали фото и видео, на которых они были в форме с логотипом испанца. Так сделала Арина Соболенко.

И Серена Уильямс.

И Мария Шарапова.

Конечно, все они – клиентки Nike, как и Рафа. А компания в проводы включилась мощно. Поменяла в соцсетях легендарный свуш на логотип Надаля.

После матча компания выдала перфоманс еще мощнее и устроила световое шоу рядом с Эйфелевой башней – в Париже, месте главных триумфов испанца.

Другой спонсор Надаля, Babolat, сделал ему сумку, на которой отразил все его достижения. В частности то, что он использовал 1250 ракеток и не разбил ни одной.

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За несколько часов до старта встречи между Испанией и Нидерландами стало известно, что Надаль будет играть одиночку против Ботика ван де Зандшульпа. И что он выйдет на корт в первом матче.

Открытие стало для Надаля очень эмоциональным – во время исполнения гимна он плакал.

После гимна диктор на стадионе пытался объявить минуту молчания в память о жертвах наводнений в Испании, но стадион скандировал «Рафа! Рафа! Рафа!».

Матч против Ван де Зандшульпа получился для Надаля плохим. У него не работало ничто из того, на чем он построил великую карьеру: не хватало взрывной скорости в движении и ударах, он много ошибался, у него мало что получалось на второй подаче. Только иногда проскакивали проблески былого величия. Как этот удар с лета.

Или этот форхенд.

Какая-то искра в игре Надаля появилась, только когда он полетел сет и двойной брейк. Стадион в попытках его разогнать выдавал невероятные уровни шума – и это сработало. Надаль почти отыгрался, но стабильности все же не хватило.

Проиграв 4:6, 4:6, Надаль вышел в центр корта, помахал зрителям – и быстро ушел в подтрибунку. Было не очень понятно, что произойдет дальше – последний это его матч или нет.

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Для продления карьеры Надаля должны были совпасть два фактора.

1. Испания должна была отыграться против Нидерландов.

2. У Надаля должны были сохраниться желание и возможность играть дальше. И по этому поводу он сразу сказал на пресс-конференции: «Чувствую, что это был мой последний одиночный матч.

Надеюсь, Карлос [Алькарас] и пара выиграют. Если мы выйдем в полуфинал, то, возможно, проще будет поставить Роберто Баутиста-Агута играть одиночку. После того, как мы увидели мой уровень на корте, на месте Феррера я бы не стал себя выбирать.

Но это не мое решение, и если Давид захочет, чтобы я играл, я буду готов, и для этого я буду работать до конца. Если это будет не нужно, то буду болеть со скамейки за свою команду».

И он болел, заводил, радовался и переживал – но испанцы проиграли решающую пару. И карьера Надаля закончилась.

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Фото: Gettyimages /Angel Martinez, Clive Brunskill; East News /Bertrand GUAY / AFP; x.com/babolat ; соцсети