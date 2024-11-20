Рафаэль Надаль провел последний матч в карьере

38-летний Рафаэль Надаль завершил карьеру. Последний матч он провел в составе команды Испании на Кубке Дэвиса, где уступил Ботику ван де Зандшульпу – 4:6, 4:6.

Надаль – 22-кратный чемпион «Больших шлемов», больше него выиграл только Новак Джокович.

Испанцу принадлежит рекорд по количеству титулов «Ролан Гаррос» – он выигрывал его 14 раз. Надаль провел на этом турнире 116 матчей, уступив только в 4. В 2010-2015 годах он выиграл на «Ролан Гаррос» 39 матчей подряд, в 2016-2021-м – 35, в 2005-2009 – 31.

Надаль выиграл 92 титула в одиночке и 11 – в паре. У него 36 титулов категории «Мастерс». Также у Надаля два олимпийских золота – в 2008-м году он выиграл титул в одиночке, а в 2016 вместе с Марком Лопесом – в паре. Пять раз он становился чемпионом Кубка Дэвиса – в 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2019-м.

За 22 года карьеры испанец выиграл 1080 матчей. Его процент выигранных встреч – 82,5, это второй результат в истории.

Испанец возглавлял рейтинг 209 недель (56 – подряд), и пять раз завершал сезон на первой строчке. Он установил рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10, находясь там 912 недель.

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