Музетти о работе с Перласом: «Хосе поможет мне добиться прогресса. Хочу занять место рядом с Синнером и Алькарасом»

Лоренцо Музетти: хочу занять место рядом с Синнером и Алькарасом.
Восьмая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал начало сотрудничества с новым тренером.
На этой неделе итальянец объявил о работе с экс-тренером Карлоса Мойи – Хосе Перласом.
«Я начал сотрудничество с Перласом, который, как мне кажется, может привнести что-то новое, при поддержке моего давнего тренера Симоне Тартарини. Их совместная работа, думаю, поможет сделать шаг вперед и добиться того прогресса, к которому я стремлюсь.
Хочу занять место рядом с Янником [Синнером] и Карлосом [Алькарасом], стать одним из претендентов на титулы. В этом году их преимущество над остальными было заметно, поэтому добавление такого специалиста в команду – попытка сократить этот разрыв».
