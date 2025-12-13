Музетти о работе с Перласом: «Хосе поможет мне добиться прогресса. Хочу занять место рядом с Синнером и Алькарасом»

Лоренцо Музетти: хочу занять место рядом с Синнером и Алькарасом.

Восьмая ракетка мира Лоренцо Музетти прокомментировал начало сотрудничества с новым тренером.

На этой неделе итальянец объявил о работе с экс-тренером Карлоса Мойи – Хосе Перласом.

«Я начал сотрудничество с Перласом, который, как мне кажется, может привнести что-то новое, при поддержке моего давнего тренера Симоне Тартарини. Их совместная работа, думаю, поможет сделать шаг вперед и добиться того прогресса, к которому я стремлюсь.

Хочу занять место рядом с Янником [Синнером ] и Карлосом [Алькарасом ], стать одним из претендентов на титулы. В этом году их преимущество над остальными было заметно, поэтому добавление такого специалиста в команду – попытка сократить этот разрыв».

