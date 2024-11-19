Алькарас после победы на Кубке Дэвиса: «Я сделал это для Рафы»

Карлос Алькарас рассказал, что помогло ему выиграть в матче на Кубке Дэвиса.

Он обыграл Тэллона Грикспора со счетом 7:6(0), 6:3.

«Я сделал это для Рафы. Посмотрим, как все пойдет в парном матче», – сказал Алькарас.

Ранее Рафаэль Надаль уступил Ботику ван де Зандшульпу, поэтому теперь Испания и Нидерланды будут играть решающую пару. Алькарас и Марсель Гранольерс встретятся с Уэсли Коольхофом и Ботиком ван де Зандшульпом.