Алькарас после победы на Кубке Дэвиса: «Я сделал это для Рафы»
Карлос Алькарас рассказал, что помогло ему выиграть в матче на Кубке Дэвиса.
Он обыграл Тэллона Грикспора со счетом 7:6(0), 6:3.
«Я сделал это для Рафы. Посмотрим, как все пойдет в парном матче», – сказал Алькарас.
Ранее Рафаэль Надаль уступил Ботику ван де Зандшульпу, поэтому теперь Испания и Нидерланды будут играть решающую пару. Алькарас и Марсель Гранольерс встретятся с Уэсли Коольхофом и Ботиком ван де Зандшульпом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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