Эала пронесла флаг Филиппин на открытии Игр Юго-Восточной Азии
Александра Эала пронесла флаг Филиппин на открытии Игр Юго-Восточной Азии.
52-я ракетка мира Александра Эала приняла участие в церемонии открытия 33-х Игр Юго-Восточной Азии в Бангкоке.
Филиппинка пронесла флаг своей страны вместе с волейболистом Брайаном Багунасом.
«Для меня это огромная честь. Спасибо за доверие и возможность представлять нашу любимую страну», – написала Эала в соцсети.
Игры Юго-Восточной Азии – спортивные соревнования, которые проходят раз в два года и организуются под патронажем Олимпийского совета Азии и Международного олимпийского комитета. В них участвуют страны Юго-Восточной Азии, а в программе представлены как олимпийские, так и национальные виды спорта.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: соцсети Эалы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости