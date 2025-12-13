Фото
Эала пронесла флаг Филиппин на открытии Игр Юго-Восточной Азии

Александра Эала пронесла флаг Филиппин на открытии Игр Юго-Восточной Азии.

52-я ракетка мира Александра Эала приняла участие в церемонии открытия 33-х Игр Юго-Восточной Азии в Бангкоке.

Филиппинка пронесла флаг своей страны вместе с волейболистом Брайаном Багунасом.

«Для меня это огромная честь. Спасибо за доверие и возможность представлять нашу любимую страну», – написала Эала в соцсети.

Игры Юго-Восточной Азии – спортивные соревнования, которые проходят раз в два года и организуются под патронажем Олимпийского совета Азии и Международного олимпийского комитета. В них участвуют страны Юго-Восточной Азии, а в программе представлены как олимпийские, так и национальные виды спорта.

