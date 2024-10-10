Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений

У меня не то чтобы теннисная семья, но теннис в доме водился, его смотрели. И было правило – мы болеем за Федерера.

Например, прекрасно помню, как мама обиделась на моего старшего брата, когда он из подростковой вредности подкалывал ее после поражения Роджера в финале «Уимблдона»-2008.

А в 2009-м уже я писал на стене ВКонтакте «Теннис умер» после того, как Роджер проиграл финал Australian Open. Проиграл он его Рафаэлю Надалю – которого я прямо терпеть не мог.

Мое отношение к Надалю строилось на классических стереотипах. Что он бегунок, что он играет в антитеннис, что он берет только физикой – в отличие от гения Федерера. Казалось, что в его теннисе нет никакой эстетики. Что он разрушитель.

Понадобилось очень много времени, чтобы понять, как же я заблуждался. Гениальность Надаля я осознал году в 2017-м. Я смотрел его матч на US Open, и у меня как будто в ушах затрещало – от того, как в голове сломались все стереотипы о его игре. И тогда я увидел эстетику его тенниса.

Осознал красоту этого хлыстообразного форхенда, с которого мяч летит с таким вращением, с такой плотностью, с таким отскоком, что у соперников как будто выламываются суставы.

Осознал красоту его движения – что это не судорожная беготня, не бестолковое тащилово, а атлетичная мощь.

И осознал, что Надаль 2009-го и Надаль 2017-го – вообще разные игроки, что он прошел огромную эволюцию. И я восхитился его постоянным прогрессом. Ведь он всегда над чем-то работал – улучшал бэкхенд, прокачивал игру у сетки (и по мнению многих экспертов стал одним из лучших мастеров удара с лета), подкручивал что-то в подаче, чтобы делать ее то сильнее, то точнее, то стабильнее.

Эта адаптивность характерна для Надаля во всем – он менялся от недели к неделе. Вот он выигрывает «Ролан Гаррос», принимая в пяти метрах за задней линией и накручивая форхенды. А вот он уже играет на траве, принимая вплотную к задней линии, пробивая плоско, гоняя к сетке чуть ли не в половине розыгрышей.

Это не может не восхищать.

***

Другой аспект гениальности Надаля.

Он сам много раз повторял, что из всех топов пропустил больше всех «Больших шлемов» из-за травм. Но при этом после травм он всегда возвращался так, будто бы не лечился, а просто ходил в отпуск – сразу же выглядел свежим, бодрым. И сразу же побеждал. Как в 2022-м, когда он после почти полугода без тенниса начал сезон с победы на Australian Open. А ведь ему было уже много лет.

В итоге травмы все же его остановили. Сначала он стал медленнее набирать темп, а потом не смог набрать его вообще. Но как же яростно он с ними боролся.

Помню, когда он был молодым, все говорили – этот парень не доиграет до 30. Его теннис просто слишком физически затратный, он подвергает организм таким нагрузкам, которые невозможно переносить на протяжении долгой карьеры.

Но Надаль уходит в 38 лет. Последний «Шлем» он выиграл в 36. На уколах, из-за которых просто не чувствовал стопу.

Его игровая эволюция во многом была ответом на запросы времени и тела – возраст и травмы заставляли его меняться, играть более экономично, тратить меньше сил. И тут восхищает то, что он:

1. Технически смог осуществлять необходимые изменения и становиться мастером во всем, что от него требовалось.

2. Постоянно находил внутренний ресурс, чтобы заставлять себя лечиться, реабилитироваться, возвращаться – и на фоне этого еще и прогрессировать.

Когда в этом году Надаль вернулся после года вне тенниса, вроде бы было понятно, что у него уже не получится быть прежним Рафой. Но он выиграл несколько матчей – и вопреки всему интеллектуальному появились отголоски надежды, что он еще покажет. Но снова пошли травмы. Рафа вернулся на грунте и даже вышел в финал в Баштаде – и надежда опять появилась.

И в этом гениальность Надаля. Даже когда вроде бы кажется, что все потеряно, ничего не получится – он на характере затаскивает. Он делает невозможное. Справляется с любыми обстоятельствами.

Помните, как в 2020-м «Ролан Гаррос» играли осенью, и все обсуждали – вот, условия изменились, такого отскока от корта не будет, Рафа как никогда уязвим? А он приехал в Париж и забрал титул, не отдав ни сета и повесив баранку Джоковичу в финале.

Помните, как он летел Медведеву 1:5 в решающем сете на итоговом – в самых неудобных для себя условиях, в зале? Медведеву, который в том сезоне проводил гениальную вторую половину сезона? А Рафа взял и отыгрался.

Это примеры только из недавнего прошлого. В карьере Надаля таких были десятки, если не сотни.

***

Карьера Надаля – воплощение принципа «делай что должен и будет что будет». И он воплощал его гениально.

А теперь пора отдохнуть.

Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта

Фото: Gettyimages /Scott Barbour / Stringer, Matthew Stockman / Staff, Justin Setterfield / Staff, Mark Kolbe / Staff, Dan Istitene / Staff, Julian Finney / Staff, Clive Brunskill / Staff, Elsa / Staff