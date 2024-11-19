Nike запустил проекцию около Эйфелевой башни в честь завершения карьеры Надаля
Спонсор Рафаэля Надаля Nike запустил 10-метровую проекцию на площади Трокадеро в Париже в честь завершения его карьеры.
Испанец, возможно, сегодня провел последний матч в карьере.
Надаль выиграл рекордные 14 титулов «Ролан Гаррос».
11 моментов величия Рафаэля Надаля
Каким был Надаль в первый год в туре – детское лицо, победа над Федерером, первый титул
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @JBirlanga
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