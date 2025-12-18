Димитров расстался с тренером Валверду. Они работали вместе с середины 2016-го

Димитров больше не работает с Валверду.

Экс-третья ракетка мира Григор Димитров объявил о прекращении сотрудничества с тренером Дани Валверду.

«Восемь лет. Невероятный путь, который мы прошли вместе – и на корте, и за его пределами. Я благодарен за уроки, за смех и за все воспоминания, которые мы разделили. Спасибо тебе за веру в меня и за то, что постоянно подталкивал становиться лучше. Ты навсегда останешься частью моей истории. Желаю тебе всего самого лучшего в следующей главе твоего пути», – написал Димитров в сторис инстаграма.

Напомним, в сентябре болгарин расстался с британским специалистом Джейми Дельгадо.