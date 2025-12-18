1

Димитров расстался с тренером Валверду. Они работали вместе с середины 2016-го

Димитров больше не работает с Валверду.

Экс-третья ракетка мира Григор Димитров объявил о прекращении сотрудничества с тренером Дани Валверду.

«Восемь лет. Невероятный путь, который мы прошли вместе – и на корте, и за его пределами. Я благодарен за уроки, за смех и за все воспоминания, которые мы разделили. Спасибо тебе за веру в меня и за то, что постоянно подталкивал становиться лучше. Ты навсегда останешься частью моей истории. Желаю тебе всего самого лучшего в следующей главе твоего пути», – написал Димитров в сторис инстаграма.

Напомним, в сентябре болгарин расстался с британским специалистом Джейми Дельгадо.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Димитрова
logoATP
logoДани Валверду
logoГригор Димитров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Димитров и Руусувуори потренировались в Дубае
вчера, 06:57Фото
Димитров о восстановлении после травмы: «Я прекрасно провел время этим летом»
28 октября, 13:14
Димитров расстался с тренером Джейми Дельгадо
23 сентября, 17:28
Главные новости
Андрей Чесноков: «У нас был очень неплохой сезон в женском теннисе – победа Кудерметовой на итоговом поставила хорошую точку»
45 минут назад
Молодежный итоговый турнир ATP. 2-й тур. Тьен играет с Ландалусе, Прижмич победил Энгеля, Будков Кьер – Ходара, Блокс первым вышел в полуфинал
сегодня, 17:40Live
Корретха о расставании Алькараса и Ферреро: «Я сильно удивлен и огорчен. Не думаю, что ситуация была настолько критичной, чтобы все произошло так резко»
сегодня, 16:48
Руне о травме ахилла: «С момента операции прошло ровно семь недель, и восстановление идет чуть быстрее, чем изначально планировалось»
сегодня, 16:01
Бангалор. Командный выставочный турнир. 2-й тур. Медведев обыграл Шаповалова, Бадоса победила Костюк, Свитолина – Линетт
сегодня, 15:12
Лопес считает, что Алькарас не готов к расставанию с Ферреро: «Карлосу будет сложно найти человека, который так же здорово вольется в его окружение»
сегодня, 14:59
Тарпищев о сотрудничестве Медведева и Юханссона: «На месте Даниила взял бы в команду Эдберга»
сегодня, 13:55
Роддик о том, как расставание с Ферреро повлияет на карьеру Алькараса: «В долгосрочной перспективе ничего не изменится, если команда сделает правильный выбор»
сегодня, 12:54
Роддик о расставании Алькараса и Ферреро: «Ситуация странная – обычно 17 декабря перестановок уже не делают»
сегодня, 12:19
Гилберт о расставании Алькараса и Ферреро: «Только на прошлой неделе говорил, что это очень спокойное межсезонье»
сегодня, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос