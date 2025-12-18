0

Разногласия по новому контракту привели к разрыву Алькараса и Ферреро (Marca)

Marca: новый контракт стал причиной разрыва Алькараса и Ферреро.

Стали известны подробности прекращения сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

По информации Marca, причиной расставания Алькараса и Ферреро стали разногласия при обсуждении нового контракта. В прошлую субботу тренер получил от команды Алькараса обновленное соглашение с условием принять или отклонить его в течение 48 часов.

Как сообщается, в документе содержалось несколько пунктов, которые Ферреро счел для себя неприемлемыми. При этом финансовая сторона не стала ключевой проблемой, несмотря на существенное снижение зарплаты. Основные вопросы вызвали условия, не связанные напрямую с теннисом.

Срок для ответа истекал в понедельник, а уже в среду стороны официально объявили о прекращении сотрудничества.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: marca.com
