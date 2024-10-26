Надалю предлагали wild card на «Мастерс» в Париже, но он отказался
Седрик Пиолин предлагал Рафаэлю Надалю wild card на турнир в Париже.
«Я спросил, есть ли у него интерес, но ответ был предельно ясен: Рафа решил, что его последним турниром станет «Финал восьми» Кубка Дэвиса в Малаге, а до тех пор он не будет участвовать в официальных соревнованиях», – сказал директор «Мастерса» в Париже.
Пиолин считает, что Надаль будет играть только пару на Кубке Дэвиса, чтобы не ставить под угрозу результат сборной Испании.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennismajors.com
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