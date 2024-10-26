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Надалю предлагали wild card на «Мастерс» в Париже, но он отказался

Седрик Пиолин предлагал Рафаэлю Надалю wild card на турнир в Париже.

«Я спросил, есть ли у него интерес, но ответ был предельно ясен: Рафа решил, что его последним турниром станет «Финал восьми» Кубка Дэвиса в Малаге, а до тех пор он не будет участвовать в официальных соревнованиях», – сказал директор «Мастерса» в Париже.

Пиолин считает, что Надаль будет играть только пару на Кубке Дэвиса, чтобы не ставить под угрозу результат сборной Испании.

11 моментов величия Рафаэля Надаля

«Всегда надеялся, что этот день не наступит». Спорт прощается с Надалем

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennismajors.com
logoРафаэль Надаль
logoКубок Дэвиса
logoATP
Седрик Пиолин
logoRolex Paris Masters
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