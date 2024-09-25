Феррер об участии Надаля в Кубке Дэвиса: «Именно он проявил инициативу»

Давид Феррер прокомментировал участие Рафаэля Надаля в Кубке Дэвиса.

Испанец включен в сборную. Финал Кубка Дэвиса пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге.

«Я очень рад, что у нас есть Рафа. Я очень горжусь этой командой и тем, чего мы уже достигли. Я надеюсь, что мы сможем хорошо порадовать Малагу. Если Рафа скажет мне, что туда приехать, то я знаю, что все будет хорошо, потому что он честный человек.

Я разговаривал с ним [перед групповым этапом], и он сказал мне, как сильно он хочет быть в команде, если Испания выйдет в финал. Когда мы прошли квалификацию, через два дня мы снова поговорили, и он подтвердил свое желание приехать. Именно он проявил инициативу, показал свое намерение готовиться и мотивацию быть с нами в Малаге.

Я рассчитываю на Рафу во всем, он может играть и в одиночном, и в парном разряде. Он особенный и непохожий на других игрок, который способен на все, когда он соревнуется.

Завершение карьеры – это настолько личное дело, что я не могу сказать, какой момент будет идеальным».