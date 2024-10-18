Надаль не уверен, что сыграет на Кубке Дэвиса в одиночке: «Откажусь, если не буду чувствовать себя готовым»
«В эмоциональном плане – конечно, да. На физическую и теннисную подготовку есть еще месяц. Я буду готовиться, постараюсь приехать в хорошей форме, чтобы помочь команде победить. Если почувствую, что готов, и капитан посчитает так же, он примет решение. Если я сам не буду чувствовать себя готовым, то первым откажусь от одиночки и посмотрю, чем еще могу помочь.
Чтобы сыграть, прежде всего я должен почувствовать себя конкурентоспособным. А дальше могу выиграть или проиграть, это часть спорта. Если я не буду готов на 100% или посчитаю, что далек от победы в матче, я не выйду на корт».
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