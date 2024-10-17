Медведев о разгроме от Синнера: «Не помню, чтобы против меня кто-то когда-либо так играл, и я ничего не мог сделать»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Янника Синнера в Саудовской Аравии.

Итальянец разгромил Медведева на выставочном турнире «Шлем шести королей» – 6:0, 6:3.

– У меня было ощущение, что играли с Янником по-настоящему.

– Тут за первое место дают в два раза больше денег, чем на любом «Большом шлеме», поэтому, я думаю, все, кто приехал, будут играть по-настоящему. Я в каком-то смысле подготовился лучше остальных, потому что я первый приехал. И, в принципе, чувствовал себя хорошо, вчера с Карлосом играли сет, хорошо играл.

Это мое ощущение, оно иногда может быть неправильным, оно может быть субъективным, но я не помню, чтобы против меня кто-то когда-либо так играл, и я ничего не мог сделать.

– Скорости были сумасшедшие. Как ты думаешь, это тоже связано с тем, что турнир выставочный и большой куш на кону?

– Во-первых, здесь немножко высота, как я слышал, мячи сильно летят, что, в принципе, мне подходит. И, опять же, вчера, когда играли с Карлосом, мы на тай-брейке закончили... Нет, даже не на тай-брейке. Но почти без брейков было. То есть подачу принимать тяжело, подача летит. Янник принимал почти все мои подачи, если это были не эйсы.

Первый, второй сет: во всех геймах, что я выиграл, у него были брейк-пойнты. И в одном было 15:30, и я с руки подал. В общем, было тяжело, и что делать, я не понял. Старался как мог, ничего не получилось.

В голове мало что было, бороться надо было. И, в принципе, второй сет не так плохо начался. В теннисе очень много матчей в году, и на все матчи ты не можешь выходить одинаково. Иногда ты чувствуешь себя хуже, иногда ты чувствуешь себя лучше, и сегодня я чувствовал себя хорошо, поэтому, скажем так, был огонь в глазах, физически чувствовал, что могу бегать быстро.

Все, что нужно, было, и когда ты проигрываешь 6:0, когда ты чувствуешь себя хорошо, это тяжело, потому что ты такой: окей, лучше я себя чувствовать не могу. Окей, надо стараться делать что-то лучше. И по факту во втором сете я играл чуть лучше, но все равно было тяжело, и сегодня я не знал, что мне делать, чтобы выиграть.

– Пытался немножко себя завести, да? Насколько я понимаю, эти истории с ракеткой – это больше не раздражение, а просто поиск?

– Нет, это было тотальное раздражение тем, что... Я не помню, чтобы я когда-либо... Ну, может, бывали такие матчи, но чтобы я чувствовал себя хорошо и, в принципе, удары свои чувствовал хорошо, и при этом настолько сильнее меня был соперник.

Проиграл я Новаку в Австралии, в принципе, в трех сетах, но все равно там 7:5 было, я там брейканул в начале второго сета, потом проиграл, окей. Вот даже вышел, и тогда было ощущение, что мог что-то сделать лучше.

Потом с Карлосом, иногда он меня тоже обыгрывал, на «Уимблдоне» в этом году, то есть в итоге ты выходишь, ты чувствуешь, что играет он круто, но это тоже не было 6:0, 6:3, 6:3, а тут... Играл неплохо, чувствовал себя отлично, а проиграл легко, и это раздражает, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Медведев заработал $21 739 в минуту на турнире в Эр-Рияде. Но жутко влетел Синнеру