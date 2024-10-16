Медведев заработал $21 739 в минуту на турнире в Эр-Рияде. Но жутко влетел Синнеру
Выставочный турнир в Саудовской Аравии стартовал с помпой: пятиминутное промо в духе голливудских блокбастеров, огромные голограммы игроков на корте.
Но чисто в теннисном плане старт не получился. В первом матче Даниил Медведев улетел Яннику Синнеру – 0:6, 3:6.
За несколько часов до турнира во французской газете L’Equipe появился инсайд, что Медведев вообще не сыграет. Но он вышел – и получил первую с 2020-го и всего восьмую в профессиональной карьере баранку.
В целом он потерпел восьмое поражение от Синнера в последних девяти матчах. Конечно, матч был выставочным, ни в какую официальную статистику он не пойдет, но цифра все равно неприятная. При том это самое разгромное поражение Медведева с полуфинала «Мастерса» в Майами – где он тоже проиграл три гейма Синнеру.
С другой стороны, Медведев провел на корте 69 минут. За участие в турнире он получил 1,5 миллиона долларов.
Получается, что Даниил зарабатывал 21 739 доллара в минуту и 362 доллара в секунду.
Неплохая поездка получилась. Особенно с учетом того, что в 2011-м Даниил в соцсетях очень радовался, когда на «Фьючерсе» заработал 150 долларов.
Каким был теннис до Федерера, Надаля и Джоковича?
Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham
При этом Синнер не выглядит полубогом, как пиковые Федерер или Джок
Сам Даниил жалуется на мячи. Он не способен такими мячами разгонять удары, как он делал в 19-21 гг.
Раньше с 99% соперниками он переташнивал. Если был сам в форме, то мог диктовать игру (пример с финалом ЮС опен 21).
Сейчас этого нет.
https://i.imgur.com/FQEGrAa.mp4
Хотя Зверев должен был ехать вместо Руне