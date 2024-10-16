Медведев впервые с 2020-го проиграл сет с баранкой

Даниил Медведев играет с Янником Синнером в четвертьфинале «Шлема шести королей» – 0:6, 1:1, идет второй сет.

В первом сете россиянин девятый раз в профессиональной карьере проиграл сет с баранкой. Последний раз такое с ним случалось в четвертьфинале Марселя в 2020 году. Тогда он уступил своему будущему тренеру Жилю Симону 4:6, 0:6.