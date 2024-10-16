Синнер о разгроме Медведева: «Сыграл очень хорошо, особенно учитывая, что приехал сюда всего пару дней назад»

Янник Синнер прокомментировал разгром Даниила Медведева на «Шлеме шести королей».

Он обыграл россиянина 6:3, 6:0 и вышел в полуфинал.

– Сегодня я сыграл очень хорошо, особенно учитывая то, что приехал сюда всего пару дней назад. У меня была всего одна тренировка. Я очень ждал момента, когда сюда приеду, это особенное место. Нам, игрокам, здесь нравится, все очень новое. Наша шестерка – одни из лучших теннисистов в мире. Надеюсь, вам понравится следующий матч – для нас это самое главное. Спасибо, что пришли.

– Что изменилось в этом году? Откуда взялся этот фантастический прогресс? Две победы на турнирах «Большого шлема», семь титулов, первая строчка рейтинга по итогам года...

– Для меня это очень приятный момент. В начале карьеры я очень много работал, чтобы сейчас оказаться в этом положении. Много, много лет работы. В конце прошлого года мы с другими ребятами выиграли Кубок Дэвиса, победа на первом «Шлеме» в году подарила мне уверенность и возможность показывать отличный теннис на протяжении всего сезона. Всегда стараюсь развиваться и двигаться вперед. Это то, что мне нравится в карьере теннисиста.

Медведев заработал $21 739 в минуту на турнире в Эр-Рияде. Но жутко влетел Синнеру