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Медведев о том, что его подсказки помогли Звереву обыграть Тиафу: «Я был особенно рад, потому что проиграл оба своих матча»

Даниил Медведев высказался о подсказках, которые делал партнерам по команде на Кубке Лэйвера.

– На Кубке Лэйвера мы видели, как вы иногда давали советы другим игрокам по ходу матчей. Задумывались ли вы о том, что в будущем, через 15 или 20 лет, могли бы стать профессиональным тренером?

– Я мог бы заняться этим, хотя я не знаю, хотелось ли бы мне этого, но думаю, это вполне возможно. Мне нравится жизнь в туре, но, если бы я стал тренером, я бы, вероятно, не путешествовал 40 недель в году, как сейчас. Не уверен, что я стал бы хорошим тренером, но попробовать точно мог бы.

На Кубке Лэйвера была командная атмосфера, и все старались помогать друг другу. Мне было немного сложно, потому что я, можно сказать, стесняюсь высказывать свое мнение. Особенно когда рядом топовые игроки, я понимаю, что они сосредоточены и размышляют о том, что им нужно делать. Но когда Саша играл, я заметил кое-какие моменты и решил, что должен дать ему совет, и это сработало. Я был особенно рад, потому что проиграл оба своих матча и был единственным, кто не принес команде очков. Я подумал: «Окей, если мой совет поможет и сработает, то это будет полезно для команды». Это было забавное чувство, и, возможно, в будущем я смогу помочь где-то еще, – приводит слова Медведева корреспондент Спортса’‘ Екатерина Филиппова.

«Можешь ####### со всей силы». Медведев тренировал Зверева – такое бывает раз в год!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoДаниил Медведев
logoКубок Лэйвера
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