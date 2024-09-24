Зверев о камбэке в матче с Тиафу: «Лучший совет дал Медведев. Это изменило ситуацию»

Александр Зверев рассказал, что Даниил Медведев помог ему победить Фрэнсиса Тиафу в финальный день Кубка Лэйвера (6:7(5), 7:5, 10-5).

«Лучший совет мне дал Медведев, который сказал отойти чуть подальше на приеме и более плоско бить ему под форхенд.

Когда я старался играть агрессивно, все усложнялось, поэтому Даниил сказал попробовать бить более плоско, чтобы мяч отскакивал низко и Фрэнсис сам его поднимал. Так у меня появилось больше шансов. Я начал так делать, и это изменило ситуацию».

«Можешь ####### со всей силы». Медведев тренировал Зверева – такое бывает раз в год!