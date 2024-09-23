«Можешь ####### со всей силы». Медведев тренировал Зверева – такое бывает раз в год!

С какими бы проблемами ни сталкивался Кубок Лэйвера , это все равно уникальный турнир – генерирующий уникальный контент.

В эти выходные мы, например, поняли, что конфликт Даниила Медведева со Стефаносом Циципасом – тема давно устаревшая. Они даже вместе ужинали и о чем-то мило болтали.

Циципас даже сделал про это мем.

Мы в очередной раз убедились: нет ничего смешнее пятерых топ-игроков, следящих за мячом.

И нет ничего страннее реакций Карлоса Алькараса. Он как будто теряет контроль над своим телом.

Испанец за три дня принес команде 8 очков из 13, и соперники пытались сбить его любыми способами. Например, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафу планировали, что сказать Алькарасу перед подачей, чтобы как-то на него повлиять. Сошлись на «Роджер бы гордился».

Если Алькарас был MVP команды Европы, то Медведев выступил неудачно – проиграл оба матча. И очень опасно кинул ракетку в сторону трибун.

Зато он показал себя отличным тренером. Когда Команда Европы оказалась в безвыходном положении и была обязана выигрывать все оставшиеся матчи, Александр Зверев боролся с Фрэнсисом Тиафу. Немец проиграл первый сет и во втором жаловался:

– Я не могу разогнать мяч на этом сраном корте. Я всегда бегаю – только я бегаю. Ничего не могу сделать с мячом.

Григор Димитров пытался его настроить: «На второй подаче можешь чуть-чуть выйти вперед. Не знаю, будет ли тебе комфортно. Но на второй… Он не сможет нанести ею такой большой урон. Так что займи позицию, надави на него. И когда будет удобный мяч – долбани».

И тут включился Медведев – на русском.

– В розыгрыше ты не можешь сильнее ударить – он низко дает. Единственно, что он правильно говорит (указывает на Димитрова), со второй подачи попробуй сыграть, как он: пойди с приема к сетке, ударь со всей силы, попробуй сыграть навылет.

В розыгрыше ты не можешь сильнее сыграть – он тебе низкие мячи дает. Он играет хорошо. И ты нормально играешь.

Но со второй подачи можешь попробовать ####### со всей силы. Но это ты сам смотри. Ты топ-игрок.

– Хорошо. Вот ты в первом сете как его брейканул?

– Я играл издалека. И если я ему давал низкий мяч, он его поднимал. Издалека я бил плоско, и он мне его поднимал, – ответил Медведев.

В итоге тот матч Зверев перевернул, а потом Карлос Алькарас обыграл Тэйлора Фрица и принес Команде Европы кубок.

Медведева потом спросили, хотел бы он кого-нибудь тренировать. Даниил ответил: «Это не то чтобы мое. Я предпочитаю смотреть и наблюдать».

Кубок Лэйвера теперь убыточный. Почему турнир Федерера теряет деньги?

Фото: Gettyimages /Sebastian Reuter / Stringer, Maja Hitij / Staff, Luciano Lima / Stringer