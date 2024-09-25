Медведев о Кубке Лэйвера: «Я знаю, что я единственный, кто не заработал ни очка. Но это нормально, на то оно и командное соревнование»

Даниил Медведев прокомментировал выступление на Кубке Лэйвера.

Россиянин проиграла оба матча.

«Кубок Лэйвера был потрясающим опытом. Я знаю, что я единственный, кто не заработал ни очка. Но это нормально, на то оно и командное соревнование. Моя команда выиграла, все в порядке. Я был очень рад.

В своих матчах я старался по максимуму. Я играл два тай-брейка до десяти, так что это немного лотерея. Надо быть очень решительным, а в важные моменты я таким не был. Но я рад, что команда помогла.

Мы отлично провели время вместе. Я думаю, что никогда в туре в течение года ты так не поддерживаешь своих соперников. А тут так сильно хочется, чтобы они выиграли у другого парня. Это очень весело. Мне очень понравилось там играть».