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Медведев о Кубке Лэйвера: «Я знаю, что я единственный, кто не заработал ни очка. Но это нормально, на то оно и командное соревнование»

Даниил Медведев прокомментировал выступление на Кубке Лэйвера.

Россиянин проиграла оба матча.

«Кубок Лэйвера был потрясающим опытом. Я знаю, что я единственный, кто не заработал ни очка. Но это нормально, на то оно и командное соревнование. Моя команда выиграла, все в порядке. Я был очень рад.

В своих матчах я старался по максимуму. Я играл два тай-брейка до десяти, так что это немного лотерея. Надо быть очень решительным, а в важные моменты я таким не был. Но я рад, что команда помогла.

Мы отлично провели время вместе. Я думаю, что никогда в туре в течение года ты так не поддерживаешь своих соперников. А тут так сильно хочется, чтобы они выиграли у другого парня. Это очень весело. Мне очень понравилось там играть».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Медведева
logoATP
logoChina Open
logoДаниил Медведев
logoКубок Лэйвера
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