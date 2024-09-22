Медведев впервые выиграл один и тот же турнир два раза

Даниил Медведев стал двукратным чемпионом Кубка Лэйвера (2021, 2024). В Берлине он проиграл две одиночки, но это не помешало ему впервые в карьере выиграть один и тот же турнир дважды.

Сейчас у Медведева 20 одиночных титулов – все на разных турнирах.