Медведев впервые выиграл один и тот же турнир два раза
Даниил Медведев стал двукратным чемпионом Кубка Лэйвера (2021, 2024). В Берлине он проиграл две одиночки, но это не помешало ему впервые в карьере выиграть один и тот же турнир дважды.
Сейчас у Медведева 20 одиночных титулов – все на разных турнирах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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