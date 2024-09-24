Медведев об инциденте с брошенной ракеткой на Кубке Лэйвера: «Если ты не попал в другого человека, тебя не дисквалифицируют. Вот и все»

Даниил Медведев объяснил, почему его не сняли с матча против Бена Шелтона на Кубке Лэйвера (7:6(6), 5:7, 7-10). На тай-брейке первого сета он бросил ракетку в корт , и она отскочила на несколько метров.

«Я не хотел бросать ракетку так, как это получилось. Я не хотел, чтобы она отскочила в другое место. Да, я повел себя ужасно. Мне повезло, что я никого не задел.

Если ты не попал в другого человека, тебя не дисквалифицируют. Вот и все. Но я не должен был этого делать».

«Можешь ####### со всей силы». Медведев тренировал Зверева – такое бывает раз в год!