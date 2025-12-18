Андрей Чесноков: «У нас был очень неплохой сезон в женском теннисе – победа Кудерметовой на итоговом поставила хорошую точку»
Чесноков оценил результаты россиянок в сезоне-2025.
Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил выступления российских теннисисток в сезоне-2025.
«У нас был очень неплохой сезон в женском теннисе, а победа Вероники Кудерметовой на итоговом турнире [в парном разряде] поставила очень хорошую точку.
В начале сезона очень здорово играла Мирра Андреева, но концовку она провела невразумительно. Неплохие результаты показывала Екатерина Александрова, она заслуженно закончила год на десятом месте в мировом рейтинге», – приводит слова Чеснокова ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
