Андрей Чесноков: «У нас был очень неплохой сезон в женском теннисе – победа Кудерметовой на итоговом поставила хорошую точку»

Чесноков оценил результаты россиянок в сезоне-2025.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил выступления российских теннисисток в сезоне-2025.

«У нас был очень неплохой сезон в женском теннисе, а победа Вероники Кудерметовой на итоговом турнире [в парном разряде] поставила очень хорошую точку.

В начале сезона очень здорово играла Мирра Андреева , но концовку она провела невразумительно. Неплохие результаты показывала Екатерина Александрова , она заслуженно закончила год на десятом месте в мировом рейтинге», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

