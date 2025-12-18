  • Спортс
Тарпищев о сотрудничестве Медведева и Юханссона: «На месте Даниила взял бы в команду Эдберга»

Тарпищев: на месте Медведева пригласил бы в команду Эдберга, а не Юханссона.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиян в следующем сезоне.

– Будем надеяться на лучшее. Осенние результаты Медведева обнадеживали. Рублев в ноябре тоже вроде бы преодолел черную полосу, а Хачанову после выхода в четвертьфинал «Уимблдона» и финал «Мастерса» [в Торонто] помешала травма. Если бы не она, Карен наверняка сейчас стоял бы в первой десятке.

Рублев в этом году привлекал в свою тренерскую команду Марата Сафина. В нем просматриваются задатки большого тренера?

– Сафин хорошо читает игру, и в тактическом плане Рублев может заметно прибавить. Только ему нельзя перерабатывать, перебарщивать с нагрузками. Впрочем, об этом я уже не раз говорил.

– А что Медведеву может дать швед Томас Юханссон, который свой единственный титул на турнирах «Большого шлема» взял в 2002 году на Australian Open, где обыграл как раз Сафина?

– Как игрока я Юханссона отлично помню. Но как тренера совсем не знаю. Возможно, Медведев будет прогрессировать и с ним, хотя я бы на месте Даниила взял бы специалиста по остроатакующему теннису, например, другого шведа Стефана Эдберга. Пока Медведев быстро бегает, он может совершенствовать атакующие действия, игру у сетки. И ему тоже еще не поздно расширять технико-тактическое оснащение, – сказал Тарпищев в интервью изданию «Коммерсантъ».

Кто теперь тренирует Даниила Медведева?

«Был страх, что я уже не тот». Медведев рассказал про сезон-катастрофу

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Коммерсантъ»
