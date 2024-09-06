Кафельников о поражении Медведева от Синнера: «Как и ожидалось. Допинговый скандал никак не сказался на игре Янника»

Евгений Кафельников прокомментировал вылет Даниила Медведева с US Open

Он уступил Яннику Синнеру в четвертьфинале 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

«Если исходить из игры Даниила в сезоне, то четвертьфинал US Open – и не плохо, и не хорошо. Если бы Медведев на турнире в США проиграл раньше, то было бы разочарование. А если бы победил Синнера, то это стало бы огромным сюрпризом. Поэтому результат надо расценивать именно так: все произошло, как и ожидалось.

Допинговый скандал никак не сказался на игре Синнера, исходя из результатов, которые он показывает. Неделю назад он выиграл турнир серии «Мастерс» и сейчас уже дошел до полуфинала. Конечно, все эти разговоры и косые взгляды коллег, может быть, лишают его определенного комфорта, но Янник справляется с этим. И довольно-таки успешно.

То, что у Медведева перед матчем было преимущество по личным встречам, на таком уровне соперничества уравновешивается. Потому что они хорошо знают игру друг друга. И победил тот, кто именно на этот день был более мобилизован в психологическом и тактическом плане», – цитирует Кафельникова РИА Новости.

Почему Медведев опять проиграл Синнеру?