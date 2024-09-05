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Медведев о поражении от Синнера: «Во втором сете мне удалось решить много проблем, но всегда лучше не решать их, а вообще не создавать»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Янника Синнера

Медведев уступил итальянцу в четвертьфинале US Open – 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

– Матч развивался нестабильно, в нем много раз менялась динамика. Как вы ощущали это на корте? Почему все сложилось именно так?

– Теннис так устроен, что иногда ты не знаешь конкретной причины. Она может быть любой. Он хорошо играет. Возможно, дело в его ударах. Может быть много разных причин. У меня пока нет и, наверное, не будет ответа, почему именно так произошло.

Динамика матча меняется. Если искать положительные моменты, то первый сет сложился для меня ужасно. Чуть ли не хуже, чем третий. Во втором мне удалось решить много проблем. Я заиграл лучше. То же самое в четвертом: я начал решать проблемы, которые были в третьем. И это положительный момент.

А отрицательный в том, что в итоге я не решил их все, и всегда лучше не решать проблемы, а вообще их не создавать.

Так что я не знаю, в чем конкретная причина, но я провел не самый лучший матч. Мне кажется, он тоже, проскальзывали ошибки. Но он выиграл, значит, он был лучше.

Почему Медведев опять проиграл Синнеру?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
logoATP
logoДаниил Медведев
logoЯнник Синнер
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