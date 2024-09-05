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Синнер вышел на положительный баланс в матчах с топ-10

Первая ракетка мира Янник Синнер в четвертьфинале US Open обыграл №5 Даниила Медведева – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Теперь баланс Синнера в матчах против топ-10 составляет 32:31.

Среди действующих игроков, проведших больше 30 матчей с десяткой, положительную статистику имеют только Карлос Алькарас (31:18), Рафаэль Надаль (186:105) и Новак Джокович (258:115).

У Медведева после матча с Синнером 46 побед и 46 поражений в матчах с топ-10.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoUS Open
logoATP
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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