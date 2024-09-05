Синнер вышел на положительный баланс в матчах с топ-10
Первая ракетка мира Янник Синнер в четвертьфинале US Open обыграл №5 Даниила Медведева – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
Теперь баланс Синнера в матчах против топ-10 составляет 32:31.
Среди действующих игроков, проведших больше 30 матчей с десяткой, положительную статистику имеют только Карлос Алькарас (31:18), Рафаэль Надаль (186:105) и Новак Джокович (258:115).
У Медведева после матча с Синнером 46 побед и 46 поражений в матчах с топ-10.
Опубликовал: Павел Ниткин
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