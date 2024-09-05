Почему Медведев опять проиграл Синнеру?

Даниил Медведев не был фаворитом в четвертьфинале US Open против Янника Синнера . Но после того, как в четвертьфинале «Уимблдона» пару месяцев назад он переиграл итальянца и прервал серию из 5 поражения от него, казалось, что шансы будут – и немаленькие.

В итоге Медведев Синнеру проиграл – 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

Но шансы действительно были.

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Лучше всего Медведев играл, очевидно, во втором сете – когда забирал почти все длинные темповые размены.

В той партии Даниил прибавил в весе ударов, в глубине и лучше менял направления. Он поднял процент первой подачи и практически не ошибался. И двигался так, что Янник просто не мог его пробить.

Еще его рывок совпал со спадом у Синнера, который начал очень много ошибаться.

При этом в сете все равно было много борьбы – в каждом из первых пяти геймов счет доходил до 40:40. И всю эту борьбу выигрывал Медведев. То за счет умения вытащить и нейтрализовать, то за счет мощи с подачи и первого удара, то за счет хитрости и чтения игры.

Например, казалось, что все укороченные Синнера он предвидит еще до того, как тот решает их бросить.

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Но, к сожалению, топовый теннис Медведев показывал только один сет. Еще два – первый и третий – он играл прямо плохо.

В них у него было в сумме 29 невынужденных ошибок при всего 9 виннерсах. Он не успевал за темпом, который задавал Синнер, а все его попытки как-то этот темп дергать обламывались об ошибки.

Например, у него очень часто были ауты, когда он пытался поддавить на бэкхенд Синнера и пробить диагональ слева под чуть более острым углом. Или когда он пытался перевести по линии после обменами кроссами.

Синнер же наоборот в этих двух сетах действовал очень классно. Он жестко принимал вторую подачу, резко ускорял мяч в разменах и задавливал Даниила. В третьем сете он еще провел тактическое перестроение и стал чаще бегать к сетке прямо с подачи – и это хорошо работало.

В итоге в третьем сете он был в одном очке от того, чтобы повесить Медведеву первую с 2020 года баранку. Кстати, тогда Даниил проиграл сет 0:6 Жилю Симону – который его тренирует.

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Борьба внутри сета по сути была только в четвертой партии. Но воплощением этой борьбы стал вот этот розыгрыш.

Медведев был близок, но Синнер нашел ответы.

В начале сета у Синнера было больше шансов, но он дважды упускал геймы на приеме, в которых имел преимущество, потому что внезапно начинал ошибаться с форхенда.

А при счете 3:2 до двух брейк-пойнтов дошел уже Медведев. Первый Синнер отыграл двоечкой подача+форхенд, справиться с которой у Даниила практически не было шансов. Но на втором Янник бросил не самый качественный укороченный, который Медведев догнал, пробил, закрыл сетку – и перерезал удар с лета, мяч улетел в большой аут. Удар не был простым – потому что это был воллей с бэкхенда, после рывка, по довольно быстрому мячу. Но он был выполнимым.

И сделай Даниил там брейк, кто знает, как бы все пошло дальше.

Но упустив этот шанс, россиянин допустил еще две ошибки – и отдал гейм на приеме. А потом сразу же проиграл подачу – в том гейме три очка он Синнеру отдал ошибками, а еще одно Янник вырвал сам вот такой атакой.

Больше шансов на брейк он Медведеву не давал. Даниил поехал домой.

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Синнер шестой раз за последние семь матчей обыграл Медведева – и счет в личке теперь 7:6 в пользу россиянина.

Янник впервые попал в четверку лучших на US Open – и собрал полуфиналы на всех «Больших шлемах» . А еще он вышел на положительный баланс в матчах против топ-10 .

Дальше он сыграет с британцем Джеком Дрэйпером, который на US Open пока не отдал ни сета и вообще проиграл всего 36 геймов. И в личке с Синнером он ведет 1:0.

Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales, Al Bello