Почему Медведев опять проиграл Синнеру?
Даниил Медведев не был фаворитом в четвертьфинале US Open против Янника Синнера. Но после того, как в четвертьфинале «Уимблдона» пару месяцев назад он переиграл итальянца и прервал серию из 5 поражения от него, казалось, что шансы будут – и немаленькие.
В итоге Медведев Синнеру проиграл – 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.
Но шансы действительно были.
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Лучше всего Медведев играл, очевидно, во втором сете – когда забирал почти все длинные темповые размены.
В той партии Даниил прибавил в весе ударов, в глубине и лучше менял направления. Он поднял процент первой подачи и практически не ошибался. И двигался так, что Янник просто не мог его пробить.
Еще его рывок совпал со спадом у Синнера, который начал очень много ошибаться.
При этом в сете все равно было много борьбы – в каждом из первых пяти геймов счет доходил до 40:40. И всю эту борьбу выигрывал Медведев. То за счет умения вытащить и нейтрализовать, то за счет мощи с подачи и первого удара, то за счет хитрости и чтения игры.
Например, казалось, что все укороченные Синнера он предвидит еще до того, как тот решает их бросить.
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Но, к сожалению, топовый теннис Медведев показывал только один сет. Еще два – первый и третий – он играл прямо плохо.
В них у него было в сумме 29 невынужденных ошибок при всего 9 виннерсах. Он не успевал за темпом, который задавал Синнер, а все его попытки как-то этот темп дергать обламывались об ошибки.
Например, у него очень часто были ауты, когда он пытался поддавить на бэкхенд Синнера и пробить диагональ слева под чуть более острым углом. Или когда он пытался перевести по линии после обменами кроссами.
Синнер же наоборот в этих двух сетах действовал очень классно. Он жестко принимал вторую подачу, резко ускорял мяч в разменах и задавливал Даниила. В третьем сете он еще провел тактическое перестроение и стал чаще бегать к сетке прямо с подачи – и это хорошо работало.
В итоге в третьем сете он был в одном очке от того, чтобы повесить Медведеву первую с 2020 года баранку. Кстати, тогда Даниил проиграл сет 0:6 Жилю Симону – который его тренирует.
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Борьба внутри сета по сути была только в четвертой партии. Но воплощением этой борьбы стал вот этот розыгрыш.
Медведев был близок, но Синнер нашел ответы.
В начале сета у Синнера было больше шансов, но он дважды упускал геймы на приеме, в которых имел преимущество, потому что внезапно начинал ошибаться с форхенда.
А при счете 3:2 до двух брейк-пойнтов дошел уже Медведев. Первый Синнер отыграл двоечкой подача+форхенд, справиться с которой у Даниила практически не было шансов. Но на втором Янник бросил не самый качественный укороченный, который Медведев догнал, пробил, закрыл сетку – и перерезал удар с лета, мяч улетел в большой аут. Удар не был простым – потому что это был воллей с бэкхенда, после рывка, по довольно быстрому мячу. Но он был выполнимым.
И сделай Даниил там брейк, кто знает, как бы все пошло дальше.
Но упустив этот шанс, россиянин допустил еще две ошибки – и отдал гейм на приеме. А потом сразу же проиграл подачу – в том гейме три очка он Синнеру отдал ошибками, а еще одно Янник вырвал сам вот такой атакой.
Больше шансов на брейк он Медведеву не давал. Даниил поехал домой.
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Синнер шестой раз за последние семь матчей обыграл Медведева – и счет в личке теперь 7:6 в пользу россиянина.
Янник впервые попал в четверку лучших на US Open – и собрал полуфиналы на всех «Больших шлемах». А еще он вышел на положительный баланс в матчах против топ-10.
Дальше он сыграет с британцем Джеком Дрэйпером, который на US Open пока не отдал ни сета и вообще проиграл всего 36 геймов. И в личке с Синнером он ведет 1:0.
Фото: Gettyimages.ru/Luke Hales, Al Bello
Ответ тоже на поверхности, Медведев продолжительное время едет с ярмарки, а Синнер наоборот. Так что шансы были только на то, что итальянец будет много ошибаться или быстро устанет, но этого не вышло. Ментально он тоже добавил.
Даниил вообще должен быть благодарен судьбе, что в эпоху перемен успел посидеть на троне и взял шлем. Теперь пришли честолюбивые дублеры и его шансы будут высокими только на победу в опросах.
Ну и в этом матче, на мой взгляд, многое решила игра у сетки. Во втором сете Даниил реально переигрывал у неё Янника. Получалось хорошо. Собственно, Янник у сетки матч и выиграл
Потому что русский, поэтому и голосовали + у Синнера репутация подпортилась в последнее время. Так что это ещё и протестное голосование было.
для Новака следующий сезон может стать последним в топе - посмотрим, как он вернётся после празднования Олимпиады.
и тогда будет видно. сдуется ли Синнер, вернётся ли Алькарас, сможет ли Медведев восстановить подачу.
Ну и чушь. Даниил взял титул благодаря своему труду, уму и таланту