Синнер 6-й раз в последних 7 матчах обыграл Медведева и впервые вышел в 1/2 финала US Open
Первая ракетка мира Янник Синнер в четвертьфинале US Open обыграл Даниила Медведева – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
Теперь в личных встречах счет 7:6 в пользу россиянина. При этом Синнер выиграл 6 из последних 7 матчей – единственное поражение на этом отрезке потерпел в 1/4 финала «Уимблдона»-2024.
Синнер впервые вышел в полуфинал US Open. Всего это его четвертый полуфинал на «Больших шлемах» – причем он попадал в четверку лучших на каждом из них.
В целом Синнер проводит 12-й турнир в сезоне и на девяти из них вышел в полуфинал.
Дальше он сыграет с Джеком Дрэйпером. Это будет вторая встреча – первую в 2021-м выиграл британец.
Опубликовал: Павел Ниткин
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