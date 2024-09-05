Синнер 6-й раз в последних 7 матчах обыграл Медведева и впервые вышел в 1/2 финала US Open

Первая ракетка мира Янник Синнер в четвертьфинале US Open обыграл Даниила Медведева – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Теперь в личных встречах счет 7:6 в пользу россиянина. При этом Синнер выиграл 6 из последних 7 матчей – единственное поражение на этом отрезке потерпел в 1/4 финала «Уимблдона »-2024.

Синнер впервые вышел в полуфинал US Open . Всего это его четвертый полуфинал на «Больших шлемах» – причем он попадал в четверку лучших на каждом из них.

В целом Синнер проводит 12-й турнир в сезоне и на девяти из них вышел в полуфинал.

Дальше он сыграет с Джеком Дрэйпером . Это будет вторая встреча – первую в 2021-м выиграл британец.