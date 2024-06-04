Вондроушова о поражении от Швентек: «Чувствуется, что глина – это ее покрытие. Она давит на тебя в каждом розыгрыше, и ты чувствуешь, что сходишь с ума»

Маркета Вондроушова высказалась о поражении от Иги Швентек на «Ролан Гаррос».

Чешка взяла два гейма у действующей чемпионки в четвертьфинале (0:6, 2:6).

– Чему вы научились сегодня в матче против Иги? Можете ли вы дать какой-нибудь совет тем, кто с ней сыграет дальше?

Не знаю что сказать. Мне кажется, Ига намного лучше всех остальных на грунте — особенно здесь, в Париже. Да, с ней очень сложно. Такое ощущение, что на корте тебе просто нечего предложить, она просто слишком сильна.

Я не чувствовала себя плохо, но в целом она была лучше в розыгрышах и во всем остальном. Просто была лучше.

– Удивила ли она вас чем-то?

– Нет, не особо (улыбается). Она очень уверена в себе здесь, а особенно на этом корте. Чувствуется, что глина – это ее покрытие. С ней тяжело играть. Она давит на тебя в каждом розыгрыше. И ты чувствуешь, что сходишь с ума (улыбается).

А как вообще обыграть Швентек на «Ролан Гаррос»? Она отдала всего 2 гейма №6 в мире