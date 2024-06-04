Швентек о том, как держит концентрацию: «Честно говоря, я постоянно забываю, какой счет»

Теги Ролан Гаррос WTA Маркета Вондроушова Ига Швентек Теннис

Ига Швентек оценила победу над Маркетой Вондроушовой на «Ролан Гаррос».

Она разгромила чешку 6:0, 6:2 и третий год подряд вышла в полуфинал.

– На мой взгляд, я провела лучший матч на турнире, мне приятно видеть, что моя игра улучшается.

– Как вам удается сохранять фокус, когда вы ведете с таким крупным счетом?

– Честно говоря, я постоянно забываю, какой в матче счет – правда так. Настолько концентрируюсь на своей игре, на своем плане

– Если сравнить ваши ощущения, когда вы побеждали на «Ролан Гаррос», как бы вы охарактеризовали разницу?

– В прошлом году для меня победа в каждом матче была скорее облегчением, а сейчас я правда наслаждаюсь своими матчами.

Или, например, когда победила в 2020-м, у меня постоянно были мысли: а это не ошибка? уровень моей игры правда такой, что я могу побеждать на турнирах «Большого шлема»? Думаю, это ушло только после следующих титулов, после победы на «Ролан Гаррос» в 2022-м, она был таким нужным подтверждением, – приводит слова Швентек корреспондент Спортса Андрей Васильев.

4 комментария
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Ига, ну ты дурочкой-то не прикидывайся)))
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Ну вот опять ни слова искреннего, фальшивая насквозь
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Хахахахахаххааххаха
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0
Я тебе конечно верю, я и сам ####### умею‼️
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