Швентек о разгроме Вондроушовой: «Сегодня все прошло без приключений. Я играла в свой теннис, что бы ни делала Маркета»

Ига Швентек прокомментировала победу над Маркетой Вондроушовой – 6:0, 6:2.

«У меня все получалось. Я подавала лучше, чем в предыдущих кругах – и это придавало мне дополнительной уверенности. В целом я играю мощно и могу показывать свой теннис, реализовывать свою тактику – и не слишком много думать.

Сегодня все прошло без приключений. Я довольна, что сохранила сосредоточенность – и то иногда бывает, что я работаю на максимуме, но иногда сбавляю обороты. Но сегодня я играла в свой теннис – что бы ни делала . У меня было ощущение, что все получается».

Также она поделилась ожиданиями от полуфинала «Ролан Гаррос» против , у которой ведет 10:1 в личных встречах.

«Я буду настраиваться так же, как на каждый матч. Не хочется ничего менять и давить на себя мыслями, что это особенный матч.

С Коко будет сложно – она любит играть на грунте, особенно в Париже. Но я сосредоточусь на себе, подготовлюсь тактически. А там посмотрим», – сказала в интервью на корте.