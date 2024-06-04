Швентек о разгроме Вондроушовой: «Сегодня все прошло без приключений. Я играла в свой теннис, что бы ни делала Маркета»

Теги Ролан Гаррос WTA Маркета Вондроушова Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала победу над Маркетой Вондроушовой – 6:0, 6:2.

«У меня все получалось. Я подавала лучше, чем в предыдущих кругах – и это придавало мне дополнительной уверенности. В целом я играю мощно и могу показывать свой теннис, реализовывать свою тактику – и не слишком много думать.

Сегодня все прошло без приключений. Я довольна, что сохранила сосредоточенность – и то иногда бывает, что я работаю на максимуме, но иногда сбавляю обороты. Но сегодня я играла в свой теннис – что бы ни делала Маркета. У меня было ощущение, что все получается».

Также она поделилась ожиданиями от полуфинала «Ролан Гаррос» против Коко Гауфф, у которой ведет 10:1 в личных встречах.

«Я буду настраиваться так же, как на каждый матч. Не хочется ничего менять и давить на себя мыслями, что это особенный матч.

С Коко будет сложно – она любит играть на грунте, особенно в Париже. Но я сосредоточусь на себе, подготовлюсь тактически. А там посмотрим», – сказала Швентек в интервью на корте.

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9 комментариев
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🤢
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А что делала Маркета? Ничего. В центр корта на ракетку бросала.
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Ответ Hardy
🤢
Чего тебя так от нее корежит?)
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Ответ Hardy
🤢
Это цирк, а не теннис..😬
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Ответ Stas Salesov
Чего тебя так от нее корежит?)
От неё просто сквозит негативом, такой вот вайб. Поначалу даже я отдавал ей предпочтение в противостоянии с Соболем, может помнишь, но сейчас вообще не нравится (и нет, это не связано с тем, что она полька и тд)
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