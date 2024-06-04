А как вообще обыграть Швентек на «Ролан Гаррос»? Она отдала всего 2 гейма №6 в мире

Дальше попробует Гауфф.

Как же давно Ига Швентек была в одном очке от вылета с «Ролан Гаррос» в матче с Наоми Осакой. Вроде бы прошло меньше недели – а она теперь выглядит неуязвимой. В четвертом круге против Анастасии Потаповой первая ракетка мира не отдала ни гейма , а в четвертьфинале против №6 Маркеты Вондроушовой всего два – 6:0, 6:2.

По ходу матча было ощущение, что они с Вондроушовой – если кто забыл, чемпионкой «Уимблдона» – играют в теннис на разных скоростях. Чешка не могла сделать практически ничего, чтобы создать сопернице проблемы. Швентек держала игру под тотальным контролем.

Она очень агрессивно пробивала форхенд и постоянно придавливала Маркету за заднюю линию, открывала корт.

Бэкхенд был хлестким и тяжелым – и открывал простор, чтобы включать форхенд.

Подача работала на элитном уровне – 67% попадания первым мячом и 88% реализации. На первой подаче Ига проиграла всего три очка. И Вондроушова всего в одном гейме дошла до брейк-пойнта.

Швентек даже к сетке сходила на один раз больше, чем Вондроушова.

Из-за тяжести ударов Швентек сложилась интересная картина: они с Вондроушовой были примерно равны в коротких розыгрышах до четырех ударов (21:20 в пользу Иги), но полька доминировала в размерах средней длины (5-8 ударов) – выиграла 29 против 7. В затяжных разменах длиннее 9 ударов она тоже была значительно сильнее – 8 против 4.

После страданий с Осакой лучшая теннисистка мира вышла на такой уровень, что экс-первая ракетка мира и многократный чемпион «Ролан Гаррос» Матс Виландер вот так ответил на вопрос, как ее обыграть:

«Нужно бить со всей силы. Конечно, при этом держать мяч в корте. Но если впускать ее в розыгрыш – она все контролирует.

Когда условия медленные, Ига все контролирует – и я не знаю. Не знаю, как ее обыграть».

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В полуфинале попытку что-нибудь придумать предпримет третья ракетка мира Коко Гауфф , которая в первом матче дня совершила камбэк против №9 Онс Жабер – 4:6, 6:2, 6:3.

Жабер начала очень здорово – давила Гауфф при помощи форхенда и дергала ритм подрезками и укороченными, но при этом она всегда их хорошо готовила и не злоупотребляла. И когда она шла на откровенную агрессию, получалось очень красиво.

Но чем дольше длился матч, тем менее дисциплинированно действовала Жабер. Вот, например, первый случай, когда она проиграла подачу во втором сете.

Онс ведет в гейме, у нее открыт весь корт, но она выбрала самый сложный вариант – бэкхенд по линии с короткого мяча, через самую высокую часть сетки, да еще и в угол, где стояла соперница. Неудивительно, что она не попала.

И в итоге возникало все больше и больше розыгрышей, когда Жабер не хватало терпения.

А Гауфф закогтилась, поймала свою игру, вернула агрессию – и относительно спокойно довела матч до победы. Хотя Жабер иногда и выдавала нереальную цепкость.

Коко второй раз вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», а вообще на «Больших шлемах» сделала это третий раз подряд. При этом ей всего 20 лет и 82 дня – она самая молодая теннисистка с тремя полуфиналами ТБШ подряд после Марии Шараповой в 2006-2007-м.

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В личных встречах Швентек ведет 10:1. И на грунте Гауфф не взяла у нее ни сета – включая два матча на «Ролан Гаррос».

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene