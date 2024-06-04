Швентек третий год подряд вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира Ига Швентек разгромила №6 Маркету Вондроушову в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:0, 6:2.
Теперь у нее 40 побед над соперницами из топ-10 при 15 поражениях.
Швентек шестой раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». В Париже она сделала это четвертый раз, в том числе третий год подряд.
Для нее это будет первый полуфинал ТБШ с прошлогоднего «Ролан Гаррос».
Полька поборется с Коко Гауфф, у которой ведет в личных встречах 10:1.