Швентек третий год подряд вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира разгромила №6 в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:0, 6:2.

Теперь у нее 40 побед над соперницами из топ-10 при 15 поражениях.

Швентек шестой раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». В Париже она сделала это четвертый раз, в том числе третий год подряд.

Для нее это будет первый полуфинал ТБШ с прошлогоднего « ».

Полька поборется с , у которой ведет в личных встречах 10:1.