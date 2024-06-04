Швентек третий год подряд вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос Маркета Вондроушова Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек разгромила №6 Маркету Вондроушову в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 6:0, 6:2.

Теперь у нее 40 побед над соперницами из топ-10 при 15 поражениях.

Швентек шестой раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». В Париже она сделала это четвертый раз, в том числе третий год подряд.

Для нее это будет первый полуфинал ТБШ с прошлогоднего «Ролан Гаррос».

Полька поборется с Коко Гауфф, у которой ведет в личных встречах 10:1. 

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3 комментария
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гауфф уже ревет
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